Barcelona retira el testeo de drogas y cannabis del programa de Fiestas de Santa Eulàlia

El Gobierno municipal de Barcelona ha retirado del programa de Fiestas de Santa Eulàlia de la ciudad la actividad de testeo de drogas químicas y cannabis para niños y jóvenes del programa de control de drogas 'Energy Control'.

Según han informado fuentes municipales, la inclusión en el programa de la actividad de 'Energy Control', que se desarrolla desde 1997 como una estrategia de reducción de daños vinculada a la ONG ABD, estaba inicialmente prevista como refuerzo al trabajo que realiza de forma continua durante todo el año.

El programa de actividades de las Fiestas de Santa Eulàlia, en el apartado la Lali Jove para el día 17 de febrero, propone actividades para niños y jóvenes, entre las que destaca 'Energy Control': 'Testeo de drogas químicas y cannabis para comprobar la composición de las drogas en el mercado catalán y promocionar un consumo consciente'.

'Energy Control' se trata de un informe anual reconocido y de prestigio que se basa en el análisis de las sustancias que los usuarios de drogas hacen llegar de forma voluntaria, lo que permite determinad la "gran adulteración" que existe en el mundo de las drogas y el peligro adicional que supone su consumo.

Las mismas fuentes han asegurado que la actividad está diseñada para mayores de 18 años, pero que por motivos de agenda y de preparación previa la entidad "no ha llegado a tiempo y la actividad no se hará", y ha concluido que la inclusión en el programa de fiestas ha sido un error, y también ha asegurado que la explicación que se hacía de la iniciativa no era exacto.