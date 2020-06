Barberá dirige un escrito al juez para asegurar que el PP no le devolvió la donación de 1.000 euros

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, se ha dirigido por escrito al juez que investiga el caso Imelsa para asegurar que "en ningún momento" le devolvieron los 1.000 euros que donó al PP para la financiación de la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015, dinero que aportó mediante un talón bancario contra su cuenta corriente.

Asimismo, asegura que, como candidata, no intervino en el Comité de campaña y atribuye la decisión de los cuatro asesores que se negaron a donar ese dinero a que dado que eran del entorno del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y éste no iba a ir en la lista electoral, ellos no iban a seguir en ese puesto tras los comicios.

De igual modo, cree "inaudito" que la intervención telefónica a la exedil y esposa de Grau, María José Alcón, diera sus frutos justo un día después de acordarse y que además verse sobre un "tema delictivo" al describir en ella el método de blanqueo.

Así consta en el escrito, de once páginas incluida la documentación aportada, entregado al juez del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la pieza principal del caso Imelsa y la separada derivada de la Operación Taula, centrada en averiguar un presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

En esta última parte hay 47 personas imputadas más el PP, entre asesores, exasesores, ediles y exconsejales del grupo municipal popular. El pasado mes de febrero el magistrado instructor ofreció a Barberá declarar antes de decidir si elevaba al Tribunal Supremo la causa, como pedía el fiscal, aunque precisaba que no sería ningún interrogatorio.

La exalcaldesa aceptó el ofrecimiento aunque no precisó en qué forma la haría. Finalmente, ha optado por presentar un escrito ante el juzgado en el que da su versión de los hechos.