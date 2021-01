Las impresionantes imágenes de Badajoz cubierta de nieve después del paso de la borrasca Filomena

La borrasca Filomena se desplaza y cubre este domingo 10 de enero muchas localidades de Badajoz, Extremadura.

El temporal provocado por Filomena deja hoy una estampa invernal en muchas regiones de Badajoz donde la nieve no aparecía desde hace más de diez años. La nevada afectó también a las comunicaciones y provocaron cortes en la carretera como en la A66, cerca de Monasterio. Centenares de coches y camiones tuvieron que estacionar en zonas de servicio debido al temporal.

La localidad de Monasterio es una de los pueblos que ha amanece hoy nevado por la borrasca Filomena, donde sus vecinos aseguran que llevan más de una década sin ver algo parecido. Entre ellos, muchos pequeños que no habían visto nunca la nieve: "Es la primera vez que veo la nieve y yo no me la había imaginado así".

La situación en las carreteras por la borrasca

Este domingo las consecuencias de Filomena en la península afectan a 716 vías, de las que 165 permanecen cortadas, tres de ellas en la red principal. Desde la Dirección General de Tráfico advierten de la situación, en especial en Aragón, debido a la rápida formación de hielo en las calzadas.

La DGT pide extremar la precaución y evitar los desplazamientos incensarios. Las tres vías afectadas de la red principal son es este momento la C25 en Girona (en Viloví de Oñar); en Toledo la TO22 (Mocejón) y en Badajoz la A66 (en la capital).

La borrasca Filomena causa estragos en el centro peninsular y se desplaza hoy al norte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana heladas generalizadas y una bajada de las temperaturas que será localmente fuerte en la Sierra y en la zona sureste de la Comunidad de Madrid, donde las temperaturas podrán alcanzar los -9°C.