Ayuso sugiere ser victima de espionaje telefónico tras desparecer de su móvil conversaciones con Pedro Sánchez

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha desvelado que han desaparecido de su teléfono móvil conversaciones "poco importantes" que había mantenido con Pedro Sánchez durante la pandemia. Asegura que tenía "tres o cuatro conversaciones" con Sánchez "que han desaparecido" y se ha preguntado "qué no estarán utilizando" desde el Ejecutivo para que ella ya no tenga esos chats en su móvil. Al ser preguntada por si está denunciado un espionaje de su teléfono, ha dicho: "No sé si del mío o de mucha gente que tenía un chat con él ", pero ha recalcado que sus mensajes con él "han desaparecido" y en su contacto "ahora aparece uno sin avatar".

Denuncia una persecución contra su persona

Además, Ayuso ha cargado contra un Congreso Regional "del odio" del PSOE-M, el cual ha augurado que ha estado centrado este fin de semana en su "destrucción personal" de intentar "deshumanizarla" con el objetivo de convertirla en "una bestia negra".

Según ha señalado, esto se debe a que no le pueden "hacer nada" por vía judicial ya que "no se ha llevado ni un boli de la EGB". Además, ha criticado a Sánchez por pensar que la mayoría de los madrileños son "de extrema derecha". Ha asegurado que España tiene un presidente "incapacitado para la política" que vive de la "confrontación" y de utilizar todos los poderes del Estado "contra todo el que se le ponga por el medio, especialmente la Comunidad de Madrid".

"Es un congreso del odio, de personas que han ido y decidido, pues ni siquiera ocultar esas fobias con las que han estado trabajando contra nosotros, contra nuestro proyecto en los últimos cinco años y medio", ha reprochado. No obstante, ha asegurado que se encuentra "tranquila" y ha confesado que "no tiene miedo". "Intentan crear un miedo en torno a mí que no tengo, porque es que insisto, han ido a mi pueblo, han intentado desacreditar mi colegio, mis amistades, todos nuestros entornos, porque todo lo que habéis visto del fiscal general (Álvaro García Ortiz) en la operación de Estado que hay contra mí es la cara visible de cómo se les ha ido de las manos", ha criticado.

Ayuso también ha alertado del "daño" que se le quiere causar a Madrid con el objetivo de que "le vaya mal". "Madrid está en su mejor momento, en el mejor momento de su historia en inversión, en empleo, en internacionalización, en creación de puestos de trabajo, en turismo, en sanidad, en temas educativos, en todo... Y dicen que hay que destrozar Madrid", ha criticado.

Reaccion del PSOE

La portavoz de la dirección del PSOE, Esther Peña, ha denunciado el "comportamiento fuera de lugar" de la presidenta del PSOE, Isabel Díaz Ayuso, pero ha evitado "dar más publicidad a unas declaraciones aberrantes".

"Cuanto más gordo es el asunto que tiene que ocultar, más gordas son las barbaridades que dice para acusar a los demás", ha proclamado la portavoz socialista en una rueda de prensa valorando las palabras de Ayuso en las que ha sugerido que Moncloa ha borrado conversaciones telefónicas suyas con Sánchez. Ante las acusaciones de odio, Esther Peña ha declarado que "el monopolio del odio y del insulto lo tiene Ayuso y su equipo", y ha asegurado que el comportamiento de Ayuso "ha estado absolutamente fuera de lugar".

