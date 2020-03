El ayuntamiento de Madrid reclama agilidad al Gobierno porque "esto no se supera en 15 días"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez “edulcore” los datos para no alarmar a la población porque, de este modo, “la gente no asume su responsabilidad”. Así lo indicó en declaraciones a esRadio donde no cerró la puerta a que el Ayuntamiento de Madrid tome medidas “más drásticas” y celebró que se vaya a alargar el estado de alarma, porque “esto en 15 días no lo vamos a superar”.

Sobre la falta de recursos sanitarios que denuncian desde la Comunidad y el Ayuntamiento, Villacís lamentó que el Gobierno de España “habla todo el rato en futuro” diciendo que “compraremos, os llegarán” esas mascarillas, pero “no llegan”. Por ello, confió en la celeridad del Gobierno para dotar a las distintas comunidades autónomas de material para que los trabajadores puedan hacer su trabajo con total seguridad. De este modo, “tendríamos capacidad para hacer test a empleados municipales como los agentes de Policía Municipal, o como a la gente del Ejército que está en Madrid”. Respecto a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de esta crisis, la vicealcaldesa de Madrid, apuntó que no entiende cómo pueden trabajar “de una manera tan lenta”. Por ello, apeló a que hagan llegar el material porque “lo necesitamos urgentemente”. En este sentido, apuntó que están teniendo problemas con los trabajadores de asistencia a domicilio que “ni se quieren contagiar ni quieren contagiar a las personas mayores”, al igual que ocurre con la Policía Municipal, que “no están considerados trabajadores de riesgo y no tienen mascarillas”. A este respecto, aseguró que tienen proveedores de ciudades chinas, pero lamentó que no llegan los productos. Por ello, Villacís apeló a la responsabilidad del Gobierno de España y les pidió “que sean más ágiles”, porque “tenemos que seguir trabajando y no podemos dejar de prestarles asistencia”. Además, la vicealcaldesa de la capital destacó la labor de Ifema y de las empresas que les suministran material para crear el mayor hospital de España en apenas 18 horas. “Este hecho puede ser modelo para otras comunidades y para otros países”, aseguró.

El ayuntamiento de Madrid fue el primero en no poner paños calientes

Preguntada por la gestión de esta pandemia tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad, Villacís señaló que “cuando nadie hacía nada y nadie terminaba de ver lo que se nos venía encima teníamos dos opciones, podíamos haber optado por ser cautos y no generar alarma o por hablar con la gente de los datos, aunque fuesen muy crudos”. La vicealcaldesa destacó que desde Madrid se optó por la segunda opción y para que la gente tomase responsabilidad, se decidió “tomar cartas en el asunto y ofrecer los datos a la población a pesar de que muchos nos tildasen de alarmistas”. Cabe recordar que el Consistorio madrileño fue el primero en cerrar los parques infantiles, balizar todos los parques, cerrar museos y todo tipo de actividades colectivas e individuales en la calle. “No fue fácil que se entendiese al principio, pero hicimos bien, porque todos los gobiernos, incluido el de España, han seguido la estela. Por ello, Villacís comentó que, ante esta crisis, “o se hablaba a la gente como si fuesen menores o como si fuesen mayores de edad. Desde el Ayuntamiento “hicimos lo segundo, hablando sin paños calientes y tomando decisiones seis días antes a Italia”. En este momento, continuó la vicealcaldesa, “se estimaba que cada persona que tenía el virus contagiaba cada día en España a entre 9 y 12 personas”, por lo que destacó que había que actuar cuanto antes para frenar el contagio masivo. Por último, remarcó que “a mí como ciudadana me gusta que me cuenten la verdad”.