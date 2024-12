El audio de Aldama a su socio Claudio Rivas: "Por las malas, soy igual que tú, un hijo de la gran puta"

El digital 'The Objective' ha publicado un audio entre Aldama y Claudio Rivas, que es el cabecilla del caso de los hidrocarburos, ahora mismo en prisión. En esta conversación se puede percibir que Aldama desconfiaba de su entonces socio comercial. "A mí no me vacilas. Yo por las buenas soy muy bueno, y por las malas, igual que tú, un hijo de la gran puta. Así que no tengo ningún problema, todo perdido pues todo perdido".

Semanas antes, Villafuel SL había conseguido el permiso para operar en el mercado de los hidrocarburos en España, una licencia con la que no solo podían comprar combustible sin el gravamen del IVA, sino que también les posibilitaba venderlo con el IVA incluido. Esto generaba una ganancia adicional del 21% en cada transacción. Según 'The Objective', el origen de la disputa empezó mientras Claudio Rivas estaba en una cacería y varios empresarios le advirtieron: "Aldama es un estafador".

Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos está citado este jueves en el Tribunal Supremo para declarar sobre los indicios que apuntan a que pudo tener un "papel principal" en el caso Koldo. Responderá a las acusaciones de cobro de comisiones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama. Es una cita que el también exsecretario de Organización del PSOE ha pedido aplazar al no haber podido acceder a la causa hasta el pasado jueves, un día antes de que este empresario, expresidente del Zamora CF y considerado comisionista, ampliase su acusación implicándole en supuestas mordidas por contratos preadjudicados a constructoras.

Lo que debe decidir el Supremo ahora es si mantiene o no este jueves la declaración de Ábalos, investigado por presunta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en una causa que estalló hace ya diez meses, con la detención de su asesor, Koldo García, y que supuso su alejamiento del PSOE. El procedimiento aglutina a una veintena de imputados y abarca a dos tribunales: la Audiencia Nacional, que inició las pesquisas, y el Supremo, competente para investigar a Ábalos por ser diputado y que ha asumido la parte de Víctor de Aldama y Koldo García, citados el 16 y 17 de diciembre.

De esta manera, la Justicia intenta desentrañar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones de contratos de mascarillas adjudicados en 2020 por entes públicos, la mayoría dependientes de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión por unos 54 millones de euros. Según la tesis de los investigadores, la elección de esta sociedad habría partido, antes incluso de publicarse las ofertas, del Ministerio que dirigió Ábalos entre 2018 y 2021, y su exasesor habría cobrado por mediar en las adjudicaciones.

En cuanto a Víctor de Aldama, a quien los investigadores consideran el 'nexo corruptor' de la trama, optó por no declarar ante el juez cuando fue detenido en febrero, pero el 21 de noviembre, tras más de un mes en prisión por un presunto fraude de hidrocarburos, dio una comparecencia en la que habló de comisiones a altos cargos. Ese mismo día salió de la cárcel tras apoyarlo la Fiscalía.

