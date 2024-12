Así vivió Catarroja la visita sorpresa de los Reyes: "No me imaginé nunca que iba a estar cerca del rey Felipe IV"

Catarroja vivió uno de los 'milagros' de la Navidad tras la visita sorpresa de los Reyes junto a la infanta Leonor y la princesa Sofía a la localidad valenciana. Los vecinos no pudieron contener la emoción tras verles paseando por las calles deseando una pronta recuperación y dando muestras de cariño a los allí presentes.

"De haberlo sabido hubiésemos preparado algo", señalaba una mujer que se encontraba comprando en un puesto. El encuentro se produjo en las localidades de Catarroja, Picanya y Alaquàs.

"Pensaba que eran los Reyes de Oriente"

El rumor de la presencia de sus Majestades en la localidad se expandió rápidamente entre los vecinos al grito de "¡los Reyes, los Reyes!", lo que propició algún que otro malentendido. "Pues no son los de los juguetes", señalaba entre risas una señora que pensaba que se trataba de la 'visita' de los Reyes Magos.

Varios vecinos aseguran que en un primer momento "no se creían" la presencia de sus Majestades. "Luego vimos a Leonor y nos lo creímos", comentaba una mujer que se encontraba en el mercado.

[[H2:"No me imaginé nunca estar cerca del rey Felipe IV"]

Tal fue el impacto entre los vecinos que hay quien la emoción le pasó una mala jugada: "No me imaginé nunca estar tan cerca del rey Felipe IV", señaló una mujer estremecida. "Yo ya no me lavó las manos en un mes", señalaba otra señora después de haber recibido momentos antes el saludo de los Reyes.

"Me dio un beso y empecé a llorar"

Otra de las historias bonitas que deja la visita sorpresa de los Reyes fue la emoción de una mujer que se echó a llorar con la presencia de sus Majestades: "Me dio un beso y empecé a llorar", confesaba entre lágrimas.

Los vecinos, consternados, agradecieron el gesto de la Familia Real hacia el pueblo de Catarroja.

