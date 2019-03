Así podría ser el ejército de una Cataluña independiente

El ejército catalán partiría de los actuales Mossos y estaría preparado para actuar en caso de guerra o de invasión. Por eso, su dimensión sería considerable: más de 47.000 efectivos listos para el combate. A ellos se sumarían más de 60.000 reservistas voluntarios y entrenados en guerra de guerrillas. El coste previsto es de 2.584 millones.

La Asamblea Nacional es consciente de que Cataluña tiene un gran litoral, y por ello ha puesto especial énfasis en crear una Armada propia. Tendría 1.760 marinos y se ocuparía de patrullar las costas. Para ello, contaría con una comandancia para el Mediterráneo y con una fuerza expedicionaria que calcula que en diez años podría hacer misiones hasta en Somalia.

La Armada catalana no estaría mal dotada, tendría 7 patrulleras y 12 embarcaciones y aeronaves no tripuladas. Además, como habría que partir de cero se crearía una Escuela Naval en la que los profesores serían marinos, no españoles, sino del Reino Unido.

El proyecto militar independentista no cuenta con el respaldo de sus órganos superiores. Artur Mas no ha querido responder sobre este proyecto. Por su parte, el PP ve ridículo esta propuesta. Alicia Sánchez Camacho pide al gobierno catalán que “dedique los impuestos de los catalanes a pagar prestaciones sociales, a una mejor educación y a unas mejores becas comedor o a otras muchas ayudas que necesitan las familias catalanas”.

El proyecto militar catalán establece también la creación de un servicio secreto que pueda ayudar incluso a rescatar a catalanes en peligro en cualquier lugar del mundo.