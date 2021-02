Así fue la declaración de Cristina Cifuentes por el 'caso Master' del que ha sido absuelta en vídeo

Cristina Cifuentes ha sido absuelta hoy del 'caso Master', que investigaba la supuesta falsificación del acta que acreditaba que había defendido el trabajo de fin de máster y por el que la fiscalía solicitaba tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a Cristina Cifuentes al no existir pruebas que acreditaran esa supuesta falsificación del acta.

Recordamos que Cristina Cifuentes compareció ante el juez el pasado 22 de enero y durante su declaración defendió que no guardaba copias ni de los trabajos ni del TFM. Además, explicó que no tenía trato con los profesores y que todas las comunicaciones con la Universidad Rey Juan Carlos las realizaba a través del fallecido director del Master, Álvarez Conde.

"No tuve comunicación con los profesores; todo lo hacía a través de Álvarez Conde. Era la persona con quien tenía interlocución, con el resto de profesores no tenía relación. Los trabajos se los hacía llegar directamente a Álvarez Conde", defendió Cifuentes en su declaración del 22 de enero.

Además, Cifuentes explicó que no tenía ninguna copia del material entregado a Conde.

"No guardo ningún ejemplar (de los trabajos). He estado buscando, sobre todo el trabajo final de máster. Yo he estado buscando otros trabajos que he hecho a lo largo de mi vida académica y no he encontrando ninguno", aseguró Cifuentes el pasado 22 de enero.

Por último, Cifuentes llegó a reconocer que no había defendido su trabajo fin de Master ante el tribunal.

"Realmente yo no defendí el trabajo (el TFM), lo entregué y expliqué las líneas generales a unas personas que no sé si eran del tribunal", aseguró en su declaración Cifuentes.