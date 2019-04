Un ex asesor de Grau que rechazó ingresar mil euros en la cuenta del PP: "Me sonaba a blanqueo y me negué a hacerlo"

Jesús Gordillo es uno de los cuatro asesores del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia que ha declarado como testigo en el caso Taula.

Él se negó a participar en las supuestas donaciones irregulares para la campaña popular de las elecciones municipales de 2015. "Nos dijeron a tres compañeros que teníamos que hacer una transferencia de mil euros a la cuenta del PP, y después Mari Carmen García Fuster (secretaria del Grupo Popular) nos devolvería los mil euros en dos billetes de 500. Yo no vi claro eso y me negué a hacerlo", señala.

"Los cuatro compañeros que nos negamos a dar esos mil euros estamos en el paro"

En una entrevista en Espejo Público, Gordillo explica que eso le sonaba a "blanqueo de capitales" y no iba a hacerlo, y así se lo dijo a una sesor de la Alcaldía: "Donde no voy a estar en la cárcel es por esto".

Indica que "los rumores que había es que como alguien hablara, saltaría todo", y tanto a él como a los otros compañeros a quienes se lo propusieron, se plantearon denunciarlo, pero "por represalias o cobardía, no lo hicimos". "Además, qué pruebas tenía yo" -se pregunta-, si hubiese oído algo raro, habría ido a la Fiscalía a denunciarlo", afirma.

Explica que fueron cuatro las personas que se negaron a ese supuesto blanqueo de dinero: "Nuria y Patricia, que son asesoras de Alcaldía; y Aratxa y yo, que dependemos de Alfonso Grau". Además, dice que Fuster "no podía actuar por libre" sin que Rita Barberá lo supiera.

Por otro lado, cree que sí que ha habido represalias para aquellos que no quisieron participar en esa supuesta trama de blanqueo, ya que tanto él como sus otros tres compañeros que no dieron los mil euros están en el paro, mientras que "todos los que presuntamente han hecho esto están recolocados". "El 12 de junio me cesaron, y desde el 13 de junio estoy en el paro hasta el día de hoy", indica.

Preguntado por cómo se siente ahora, afirma que es de "verguenza" todo lo que está ocurriendo. "Me afilié al PP hace unos 25 años, y ahora ver esto... no creo que la ciudad lo merezca y sería incapaz de ir a trabajar así".

Señala que ha habido gente de izquierdas en el Ayuntamiento que le dio las gracias, y avanza que ya no es afiliado del PP, "no puedo estar en esta cosa, esto no tiene defensa".