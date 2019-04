El PP asegura que está dispuesto a dar la Vicepresidencia al PSOE o Ciudadanos

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado que su partido estaría dispuesto a dar una Vicepresidencia del Gobierno al PSOE o a Ciudadanos dentro de la gran coalición que propone formar con ambos partidos.

En rueda de prensa tras reunirse con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, Maroto ha ironizado sobre el hecho de que al líder socialista, Pedro Sánchez, le "molesta mucho" que "se le ofrezcan vicepresidencias con nombres y apellidos y funciones" y ha asegurado que al PP no le preocuparía "en absoluto" ceder ese cargo.

Ha apuntado en este sentido que los 'populares no tendrían "ningún problema" si el PSOE o Ciudadanos quieren una Vicepresidencia del Gobierno porque considera "razonable compartir en coalición" el programa que se quiere gestionar. En esta rueda de prensa, Maroto ha insistido por otro lado en rechazar una hipotética abstención del PP ante un eventual pacto del PSOE con Ciudadanos.

Ha señalado en este sentido que la posición del PP es la misma que tiene Podemos cuando veta a Ciudadanos o Ciudadanos cuando veta a Podemos, y parten de la misma razón: que no comparten el programa. El PP, ha insistido, "no puede facilitar un gobierno cuando no comparte el programa.