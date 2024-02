La Asamblea de Madrid abre una investigación por un voto irregular de Rocío Monasterio

La Asamblea de Madrid vuelve a estar en el foco. La Cámara ha abierto una investigación de oficio al Grupo Parlamentario de Vox por un posible voto irregular producido el pasado jueves, 1 de febrero. Aquel día, entre otras cuestiones, se votaba una enmienda a la totalidad de Más Madrid contra el proyecto de Ley de Economía Circular. Fue esta votación la que generó sorpresa porque, a pesar de que Vox cuenta ahora mismo con 10 diputados, la pantalla de votaciones reflejó 11 votos de la formación de Santiago Abascal.

Los servicios audiovisuales de la Asamblea captaron cómo la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se acercaba al escaño del exdiputado José Luis Ruiz Bartolomé, que dimitió el pasado mes de enero y aun no ha sido sustituido, y durante varios minutos mantenía su mano en el panel de votaciones. Fue justo después cuando el panel de votaciones de la Cámara reflejó la votación.

Tras lo ocurrido, y tras las quejas de varios miembros de la oposición, la Asamblea de Madrid ha abierto una investigación de oficio por este posible voto irregular. En un comunicado informan de que la investigación tiene por objetivo que desde Vox "expliquen lo sucedido" y "una vez escuchadas las partes, se adoptarán las medidas oportunas conforme a la normativa vigente en la Asamblea de Madrid".

Desde la Asamblea se remiten a los artículos 34 y 35 del reglamento de la Cámara para advertir de las posibles sanciones que pueden acarrear estas infracciones. Entre ellas está la suspensión de 15 a 30 días de los derechos de los diputados.

Más Madrid solicita la suspensión temporal de Monasterio

Desde la formación de Más Madrid ya solicitan la suspensión temporal de Monasterio. En una publicación en la red social X, la portavoz del partido, Manuela Bergerot , ha tachado de "intolerable" lo ocurrido. "Vamos a pedir a la Asamblea una suspensión temporal a Rocío Monasterio. Las instituciones deben sancionar a quienes piensan que las reglas no van con ellos", añadía.

Vox lo califica de "fallo técnico"

La propia Rocío Monasterio ha restado importancia a lo ocurrido. Durante la rueda de prensa posterior a la última Junta de Portavoces, Monasterio ha confirmado que fue ella quien votó en el panel de su antiguo compañero pero asegura que se debió a un "fallo", a "cosas de la tecnología".

Según Monasterio ella solo trataba de apagar la pantalla situada al lado de la suya: "Se encendieron los dos escaños... Intenté apagar el que había a mi lado, le di a todos los botones posibles, al de presencia, abstención... Y eso no se apagaba". Asegura además que "avisó" al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio". "La votación no afecta al resultado, no tiene gravedad", zanjaba.