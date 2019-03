Arturo Fernández: "Madrid lleva muchos traspiés políticos este año"

El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández ha reconocido en Espejo Público que Madrid ha sufrido en 2013 "muchos traspiés en política" enumerando el no a los Juegos Olímpicos de 2020, la marcha atrás en el proyecto de Eurovegas, el buen dato del turismo en España que no se ha visto reflejado en la capital y la reciente paralización del proceso de externalización de seis hospitales públicos madrileños.

Sin embargo Fernández ha asegurado que "Madrid no va mal" y ha destacado que sigue siendo la Comunidad "que tiene los impuestos más bajos, la que tiene la mejor Sanidad, el mejor Transporte y la mejor Educación". Por eso a la hora de buscar a una explicación a la pregunta qué ha ocurrido el vicepresidente de la patronal recurre a decir que "nos acordamos de hacer las críticas cuando algo nos sale mal" y afirma "no nos salen las casas redondas porque a veces no todo va de cara".

En el panorama económico, Arturo Fernández se ha mostrado optimista de cara al 2014 ya que según ha explicado "ser mejor que el año 2013, va a ser muy fácil, porque éste ha sido para los empresarios y los ciudadanos un año más que difícil".

Tras la previsión adelantada por De Guindos de que la economía española crecería un 1%, Fernández ha considerado que "lo más importante que tiene que hacer el Gobierno es pensar en los parados, porque es el mayor problema que tiene España". Además, ha deseado que el Ejecutivo piense en 2014 en bajar los impuestos porque "es bueno para los ciudadanos y porque con menos impuestos más se recauda".

Fernández se ha atrevido a aconsejar a la minista Báñez, "que es muy operativa", que remate "esos pequeños puntos de fricción entre trabajadores y empresarios" que quedan pendientes en la reforma laboral. Una reforma sobre la que se ha mostrado partidario de ajustarla.

La entrevista ha finalizado con una pregunta sobre la imputación de la infanta Cristina, pero Arturo Fernández se ha limitado a expresar que el Rey "está preocupado" y que "no sólo ejerce como Rey sino también como padre".