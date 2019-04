Arrimadas: "Vamos a tener un president que dice barbaridades del resto de españoles y vamos a dejar la educación en sus manos"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha dicho de Quim Torra que van a tener en la Generalitat a "un presidente que dice barbaridades del resto de los españoles", y recuerda que lo grave es que en sus manos van a poner en sus manos "la educación" y a "17.000 hombres armados".

"Torra ha dicho públicamente que va a seguir con el desafío y que irá a más. Los constitucionalistas debemos ver cuál es la mejor manera de garantizar los derechos de los catalanes", ha añadido.

"Este señor ha dicho que va a hacer una República, que nos va a eliminar del Parlament. Que me digan que los constitucionalistas no nos podemos sentar y ver qué podemos hacer burocrática, técnica y jurídicamente para no darle la educación, los Mossos y los medios de comunicación", ha subrayado.

Por último, Arrimadas considera que "en ningún otro país de Europa sería presidente y los constitucionalistas en cualquier otro país europeo podrían trabajar juntos y encontrar una solución".