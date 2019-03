Arrimadas, sobre los Presupuestos: "Están pensados solo para contentar al independentismo, y quizá ni lo consiguen"

La portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, ha cuestionado que el Gobierno vaya a pagar el importe comprometido en la disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña, tal y como anunció el presidente Pedro Sánchez, porque a su juicio las cuentas que se han presentado "no cuadran". "Estos presupuestos del señor Sánchez no se los cree nadie, ni Europa. Estoy segura de que Sánchez es capaz de decir y prometer cualquier cosa, no solo a los independentistas sino a cualquier partido, para alargar su estancia en la Moncloa", ha sostenido en declaraciones a los medios en Barcelona.

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado, "de los que aún se desconoce la letra pequeña, no se los cree nadie ni en estimación de ingresos ni en la previsión de ingresos por los nuevos impuestos". "Están pensados solo para contentar al independentismo, y quizá ni lo consiguen", ha criticado Arrimadas, que ha acusado a Sánchez de estar dispuesto a todo para preservar su cargo, incluso "a negociar indultos" para los líderes soberanistas encausados por su implicación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia.

Aunque el presidente socialista nunca se ha manifestado en este sentido, la líder de Cs en Cataluña ha justificado su alerta por unas palabras que dijo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en campaña hace un año, cuando sugirió que indultar a los líderes independentistas podría ser una forma de resolver el conflicto catalán.

"No se puede vender España a trozos y no se puede indultar a los que quieren romper España, y no se nos puede entregar a los catalanes constitucionalistas como un botín para que Sánchez siga en Moncloa", ha recalcado. Para rechazar estos hipotéticos indultos que, a su entender, se están negociando para cuando haya una sentencia del caso procés, cuyo juicio aún no ha empezado, Cs ha traído hasta Barcelona un autobús con la frase: "Stop Sánchez" e "Indultos no". Este mismo vehículo, que lleva impresas las caras sonrientes del expresidente y el exvicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ya se pudo ver hace unas semanas en Madrid.

