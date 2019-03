Arrimadas: "Se están cargando la imagen de Cataluña en España y en el mundo"

La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, de "poner en peligro" a los funcionarios catalanes, con sus "locuras" independentistas, y de "entregar Cataluña a la CUP".

En la nueva sesión del debate de investidura, antes de que al mediodía Mas se someta a una segunda votación, Arrimadas ha alertado de que el proyecto independentista provoca "inseguridad jurídica" y puede "arrastrar" hacia la "ilegalidad" a funcionarios y ciudadanos de a pie.Con un tono mucho más agrio que en su discurso del pasado martes tras la decisión del Constitucional de suspender la declaración secesionista, Arrimadas ha advertido a Mas de que "las locuras que está haciendo son contraproducentes para los 7,5 millones de catalanes", que "lo que necesitan es un sueldo y vivir tranquilos".

Tras asegurar que Mas "ha perdido toda la legitimidad", le ha reprochado que pretenda "entregar la gobernabilidad a la CUP, a la que le gusta incumplir la legalidad, le va ese rollo".

Albiol: "Mas pasará a la historia por haber humillado la Presidencia"

El líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha reprochado al presidente en funciones, Artur Mas, que "el único que ha decidido suspender la autonomía de Cataluña es usted, al situarse fuera de la ley", y le ha avisado de que "pasará a la historia por haber humillado la Presidencia". En el segundo de debate de investidura del Parlament, el dirigente popular ha emplazado a Mas y a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a que "antes de que acabe la sesión manifiesten públicamente que acatan la resolución que dictó el Tribunal Constitucional".

Iceta: "Mas ha degradado la presidencia de la Generalitat"

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha acusado al candidato a la reelección, Artur Mas (JxS), de haber "degradado" la Presidencia de la Generalitat y haberla convertido en objeto de "subasta" y "rifa", y le ha avisado de que "es hora de decir basta", porque la historia de Cataluña "no lo merece". Iceta ha "apelado" a Mas no como candidato, sino como "muy honorable presidente en funciones" para "pedirle que no despliegue ninguna actuación" prevista en la resolución (independentista) suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) ayer.

Rabell: "Necesitamos un Gobierno capaz de ver la realidad"

El presidente del grupo de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Lluís Rabell, ha afirmado que su coalición votará en contra de la investidura del candidato Artur Mas porque "necesitamos un gobierno capaz de ver la realidad", que es que "la vía de un choque institucional no resuelve los problemas". Rabell ha apuntado que "la única salida es el diálogo" y la convocatoria de un referéndum en Cataluña para que los catalanes decidan su futuro.