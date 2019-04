Arrimadas: "La alternativa menos mala es celebrar nuevas elecciones"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, asegura que "la alternativa menos mala es celebrar unas nuevas elecciones", aunque sostiene que "no le gusta que haya cuatro elecciones autonómicas en cinco años".

"Lo daremos todo para dar una alternativa política que es la que merecen los catalanes", afirma Arrimadas, que rechaza además la opción de crear, ante unos nuevos comicios, un bloque 'no independentista': "Hacer un frente común no independentista es darles la razón a los que ven las elecciones autonómicas como un referéndum. No vamos a renunciar a nuestro programa, no podemos ir juntos"

Además, ha criticado que Artur Mas intentara lograr un "objetivo político a cualquier precio" y esté "dispuesto a todo por tapar la corrupción de su partido"

La CUP abocó este domingo a unos nuevos comicios en Cataluña tras rechazar investir a Mas como presidente de la Generalitat.