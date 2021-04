Arancha González Laya anuncia que los periodistas asesinados David Beriain y Roberto Fraile recibirán la Cruz al Mérito Civil

A las 9:00 horas llegan a España los féretros con los restos mortales de los periodistas asesinados en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile. El avión militar va a aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Arancha González Laya, ministra de Exteriores de España, responde en directo a las preguntas de Manu Sánchez en Antena 3 Noticias de la Mañana antes de la llegada del avión.

Este día no va a ser nada fácil...

Así es, este día no va a ser nada fácil, como nunca lo es despedirnos de nuestros compatriotas y, sobre todo, en este caso de personas que han muerto en circunstancias tan trágicas y tan terribles. También tenemos el alivio de haber podido actuar desde un primer momento para poder hacer que vuelvan a nuestro país y que sus familias puedan reencontrarse y darles el último adiós.

¿Qué ha sido lo más complicado para poder repatriar los cuerpos de nuestro compañeros?

Hemos tenido una gran colaboración por parte de las autoridades de Burkina Faso y de los servicios consulares y el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No nos podemos quedar aquí, y eso es lo que hemos pedido a las autoridades de Burkina Faso, que investiguen los hechos, esclarezcan lo que ocurrió y que los perpetradores comparezcan ante la justicia. Se lo debemos a ellos, no pueden quedar hechos como estos en la impunidad y, desde luego, no pueden caer en el olvido. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros vamos a condecorar a estos dos ciudadanos españoles por su labor, una labor que engrandece nuestra democracia, con la Cruz al Mérito Civil.

¿Cuáles son los últimos detalles de la investigación?

Ellos tienen información que ha sido proporcionada por un grupo yihadista, cercano a Al Qaeda, que se ha atribuido la autoría, pero Burkina Faso tiene que hacer su investigación y seguir todas las pistas.

¿Llegaron a estar secuestrados o desde el primer momento se temió lo peor?

Siempre estas circunstancias son difíciles. En este caso particular eran confusas, estaban en un territorio que era de furtivos, bandidos y yihadistas. Las informaciones iniciales eran confusas, pero lo que siempre nos ha guiado y en todo momento nos impulsó fue rescatar con vida a todos los ciudadanos, incluido el irlandés y el burkinés que también han fallecido. No ha podido ser y es lo que más nos ha entristecido.

Esta es la realidad de una zona vecina de España, el Sahel. Nosotros estamos poniendo medios humanos, militares, de policía y muchísima ayuda al desarrollo para evitar que este territorio tan cercano geográficamente a nuestro país sea pasto del terrorismo y del desgobierno y, con ello, suponga no solamente un problema para todos esos ciudadanos que viven en esos territorios, sino que supongan una amenaza directa para España.

¿Contemplan la repatriación de ciudadanos españoles que están en la India?

Todos los ciudadanos españoles tienen el derecho de volver a su país. Los servicios consulares y las embajadas de nuestro país alrededor del mundo seguirán haciendo lo que hemos hecho desde el inicio de esta pandemia: acompañar a todos los ciudadanos que deseen volver a nuestro país. Lo que sí estamos pidiendo es a los ciudadanos que no vean imprescindible viajar en estos momentos, que no lo hagan.