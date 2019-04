Anna Gabriel, de la CUP, garantiza un apoyo "unánime" a Junqueras o Romeva

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha pedido hoy a Junts pel Sí que haga un "replanteamiento" para evitar unas nuevas elecciones catalanas y ha garantizado que su formación daría apoyo "unánime" como presidente de la Generalitat al líder de ERC, Oriol Junqueras, o al independiente y ex de ICV Raül Romeva.

Tras la decisión de los cuperos de no investir al líder de CDC, Artur Mas, como presidente de la Generalitat, Gabriel, en una entrevista radiofónica, ha subrayado que su partido no desea nuevas elecciones, algo que, no obstante, ha dicho que ya "no depende" de la CUP.

Sin embargo, ha aseverado que si hay que acudir a elecciones las encararán con la clave de "acelerar" el proceso hacia la independencia, que "está clarísimo" que es, ha dicho, la prioridad de los cuperos.

Tras el rechazo a Mas, la portavoz ha señalado que un candidato de Junts pel Sí a la presidencia "vinculado a ERC, como es el caso de Oriol Junqueras", o el "perfil independiente de Raül Romeva" tendrían "el apoyo unánime" de la CUP para la investidura.

Ha señalado que con ambos perfiles se podría iniciar la legislatura con "más estabilidad", con políticas sociales "claras y nítidas" y se contribuiría asimismo a "ensanchar la base social" del independentismo.

Gabriel no ha descartado que la CUP pueda dar apoyo a otro candidato de las filas de CDC, en alusión a la vicepresidenta en funciones, Neus Munté, que tiene un mayor perfil social.

En este sentido, ha avisado a Junts pel Sí de que tiene aún margen -hasta el día 9- para hacer "un movimiento" y ha recordado que Artur Mas dijo meses antes de las elecciones del 27S que podía ser "el primero o el último" de la lista electoral, en la que finalmente fue cuarto.

Preguntado por si dimitirá el líder del grupo parlamentario de la CUP, Antonio Baños, Gabriel ha afirmado que cree que no lo hará: "Entiendo que no es lo que corresponde en este momento", ha afirmado.

Pese al debate interno de los cuperos, ha afirmado que no se debe "magnificar" la división, ya que ésta no afecta "al proyecto político" del partido, que sigue "vivo" y "no se ha movido del independentismo".