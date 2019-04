Andrea Levy: "Pedro Sánchez es un imán para los fracasos"

Declaración de Rita Barberá

Andrea Levy, vicesecretaria de estudios y programas del PP, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que, en relación a la declaración de Rita Barberá por el caso Nóos, espera que "en los casos en los que hay sombras de corrupción o tratos de favor, se esclarezca, y los culpables asuman la responsabilidad y la culpa", y considera que "ese es el deber de todos los que estamos en la esfera pública".

Pactos entre PP y PSOE

En opinión de Levy, "Pedro Sánchez es un imán para los fracasos", porque no ganó elecciones, no fue investido presidente en el Congreso, todas sus negociaciones "le abocan al fracaso", y ahora "nos lleva a nuevas elecciones".

Recuerda que el "primer bloqueo fue el del PSOE cuando tras las elecciones, el PP ofrece un pacto generoso, un pacto de cuatro años, y eso lo bloquea el PSOE". Dice que "ese es el primer 'no' sectario", y dice que "no nos intenten engañar, hemos visto mucho engaño, mucho teatro, mucha foto, mucha reunionitis y entrega de libros".

Dice que comparte "la sensación de astío" que tiene la sociedad española, e indica que "me apena muchísimo que el PSOE no sea capaz de ver más alla de la confrontación y el frentismo y no sea capaz de sentarse a hablar", algo que tacha de "irresponsable".

Cuál es el plan del PP

Apunta que, "mientras Sánchez mantenga esa línea roja de no querer hablar, se hace muy difícil la negociación", y señala a Albert Rivera como "cómplice" de ello.

Recuerda que ellos también pueden "criticar muchas cosas del PSOE, pero queremos llegar a un acuerdo en aquellas cosas que nos unen" y "por el futuro de España podemos estar de acuerdo", que "esa fue la voluntad de los españoles en las urnas".

Libro de Esperanza Aguirre: "Yo no me callo"

Insiste en que "el PP es un partido para que la gente exprese su opinión y diga lo que piensa", y subraya que "estamos todos a una, Esperanza Aguirre también", para que "en España haya un gobierno del PP con Mariano Rajoy".