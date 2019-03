Ander Gil: "Si Puigdemont anuncia elecciones y no hay DUI, el Senado puede revertir la situación y paralizar el 155"

Ander Gil, senador del PSOE y miembro de la comisión del 155, ha explicado que "sería normal que Puigdemont compareciera para explicar su posición y exponer las alegaciones que pudiera formular al decreto del gobierno para la aplicación del 155".

El presidente de la Generalitat ha recibido dos invitaciones para acudir al Senado. Una de parte de Pío García Escudero de acudir el viernes a partir de las 10 de la mañana, lo que sería una invitación insólita ya que Puigdemont y Mariano Rajoy coincidirían en la misma Cámara. La otra invitación llega desde la Vicepresidencia del Senado, y sería para el jueves.

En relación a su asistencia, Gil ha dicho que "ojalá que acuda para devolver a la senda de la democracia a Cataluña y anunciar la convocatoria de elecciones".

Asimismo, el senador ha afirmado que "todo el PSOE apoyará la aplicación del 155" cuyo objetivo es "recuperar el autogobierno para Cataluña que los responsables han cercenado y la convocatoria de elecciones". No obstante, preguntado por la unidad en el PSOE, Gil ha indicado que "hay que entender la posición de algunos alcaldes del PSC que están sufriendo una presión muy fuerte".

Gil ha explicado que si no se produce una declaración de independencia y Puigdemont "devuelve a Cataluña a la legalidad" convocando elecciones, no haría falta aplicar el artículo 155. "Si Puigdemont anuncia elecciones y no hay DUI, el Senado tiene la posibilidad de revertir la situación y paralizar el 155".