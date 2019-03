Ana Pastor: "Es Villalobos la que tiene que decir si estaba ocupada en cosas que no son propias"

Habría que leer entre líneas para sacar una respuesta concreta de la ministra Ana Pastor sobre la supuesta 'pillada' a Celia Villalobos jugando al 'Candy Crush Saga' durante el Debate del Estado de la Nación.

Tras reiterar hasta en cuatro ocasiones que no ha visto las imágenes y que no podía opinar sobre algo que ella no conocía. Pastor se limitó a decir que "es la señora Celia Villalobos la que tiene que decir si estaba ocupada en cosas que no son propias", pero volviendo a matizar que "primero hay que demostrar que lo estaba haciendo". La titular de Fomento ha añadido en forma de respuesta velada que "el Parlamento en términos generales está para hacer lo que tienes que hacer allí, que es escuchar y replicar".

Pastor zanjó el tema manifestando que si realmente la vicepresidenta del Congreso estaba jugando con su tablet en ese momento "la señora Villalobos contestará" y ha sentenciado "cuando estás a parlamento tienes que estar a parlamento y en un Debate del Estado de la Nación tienes que tener los cinco sentidos puestos".



Con más contundencia contestó a las críticas que el Presidente del Gobierno ha recibido por llamar "patético" a Pedro Sánchez y en general por el tono usado en su intervención de respuesta al líder del PSOE.

An Pastor ha asegurado que "Rajoy es un señor muy educado, estuvo contundente y dijo las verdades del barquero que nadie quiere escuchar" y señaló como tales que "los socialistas dejaron a España echa unos zorros y no proponen nada en el Debate del Estado de la Nación". Además añadió que "enfrente tuvimos a un líder que no estuvo a la altura".

La ministra fue la primera en acudir en calidad de médico a la tribuna en el momento en el que el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví sufrió una subida de tensión. Pastor ha informado de que se encuentra mejor y ha deseado "que se recupere pronto del todo".