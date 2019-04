Ana Oramas: "Hay dos partidos interesados en que no haya un acuerdo: PP y Podemos"

Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, ha dicho tener la impresión de que "después de junio no va a haber un gobierno rápido porque los líderes van a ser los mismos y las relaciones están deterioradas". En su opinión, "tendrá que producirse algún cambio de liderazgo para que pueda formalizarse algún acuerdo, y eso precisa de determinados procesos internos de los partidos".

Considera que "un país no puede seguir en funciones", pero cree que "después de junio no va a haber un gobierno rápido".

Por otro lado, ha matizado que no habló con el Rey Felipe VI de "limitación de presupuesto de campaña" y explica que "la abstención no es no votar, es dejar que otros voten por ti", y cree que "lo importante para que la gente se anime a votar es que se acabara el discurso de quién es el culpable de que haya elecicones y del 'y tú más'".

Afirma que ella puede "rendir cuentas" a sus votantes, porque "estuvimos dispuestos a dialogar y hacer concesiones".

Oramas apunta que "hay dos partidos interesados en no haya un acuerdo". Por un lado el Partido Popular, que "su discurso es mi candidato es Mariano Rajoy y las políticas del próximo gobierno querían que fueran las del PP porque le interesan a España". "Esa era su línea roja, y el resto de los partidos no iban a admitirla".

Por otro lado, Podemos, "que dijo que el tema del referéndum catalán era innegociable y en el último documento con el PSOE y Ciudadanos hizo lo mismo y no hubo voluntad". Cree que Pablo Iglesias "se quitó la careta" al final e hizo un discurso "terrible, agresivo e insultante".

En último lugar, considera que, para que haya un Gobierno, "no habrá más remedio que un cambio de liderazgo y un cambio de línea roja".