Ana Botella: "Queríamos ver aparecer a Cervantes, pero tras 400 años no podía ser"

El equipo de investigadores que ha trabajado en la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes afirmó este martes que es "posible considerar" que entre los fragmentos hallados se encuentren algunos pertenecientes al escritor. A pesar de ello, no tienen "certeza absoluta", ya que no se han podido realizar pruebas de ADN.

Ana Botella ha insistido en la importancia de esta confirmación porque "se ha constado de manera histórica, antropológica y arqueológica con los métodos científicos que tienen esas tres disciplinas, que no es la que corresponderían a la científica con el ADN".

Además ha bromeado con que lo que la gente esperaba era: "ver aparecer a Cervantes con las Novelas Ejemplares diciendo : Soy Cervantes. Pero eso, parecia que después de 400 años no podía ser".

La política del PP ha defendido que cuando le propusieron el proyecto de investigar la localización de los restos del escritor español pensó que "era bueno" y lo sigue pensando. "Creo que esto merecía la pena porque tendrá un beneficio para la cultura y el turismo" de España y de Madrid.

Con la tranquilidad que le otorga saber que la próxima carrera electoral no es la suya, Ana Botella también ha repasado sus años como alcaldesa de Madrid enarbolando la bandera de haber reducido considerablemente la deuda de la capital española.

Con la prudencia como tónica general y con el lema de "sobre las cosas que no me corresponden no me pronuncio", Botella no ha querido ahondar en los rumores que apuntan a posibles rivalidades entre ella y la presidenta del PP madrileño y actual candidata a la alcaldía de la ciudad. "Si hubo cosas, las he olvidado" y añadió "las cuestiones internas a los ciudadanos le preocupan poco y lo que quieren es que les solucionemos sus problemas".