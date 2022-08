Almeida, en contra de la 'excepción ibérica' porque supone "pagarle el gas a Francia"

El precio de la luz sigue incrementando, y no solo en España, muchos países de la Unión Europea registran niveles muy superiores al nuestro. Por ello, la Comisión Europea (CE) trabaja en una reforma de emergencia del mercado eléctrico para frenar la escalada de precios y combatir el "chantaje" ruso. En España y Portugal se encuentra en marcha una 'excepción ibérica' que limita el precio del gas y reduce el aumento de la factura de la luz. Ahora, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, critica la medida.

Almeida carga contra la 'excepción ibérica' con el siguiente alegato: "consiste en pagar el gas a Francia". Así lo ha expresado este martes ante los periodistas en la presentación del 'hub' de movilidad de Canalejas. El alcalde indica que "la cuestión no es cómo calificamos a los precios, si es un timo o no es un timo", sino que "la pregunta de verdad" es si el Ejecutivo puede o no reducir los precios del gas. Almeida denuncia que no es así y que "hoy el gas registra su tercer máximo histórico".

Cabe recordar que el Partido Popular a nivel nacional calificó la medida de España y Portugal como "timo ibérico". "Nos están vendiendo la excepción ibérica como la panacea y la salvación" pese a que el gas "sigue dando máximos históricos", decía el alcalde madrileño.

Respuestas a Almeida sobre el funcionamiento del mercado eléctrico

Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace España, ha respondido tajantemente al alcalde popular en su cuenta de Twitter. Denuncia que Almeida no sabe cómo funciona el mercado eléctrico: "Dime que no sabes cómo funciona el mercado eléctrico sin decir que no sabes cómo funciona el mercado eléctrico".

¿Cómo funciona la 'excepción ibérica'?

La 'excepción ibérica' es una medida temporal que durará hasta, al menos, mayo de 2023. Llegó bajo el marco de las peticiones de Pedro Sánchez y António Costa, primer ministro portugués, a Europa de limitar el precio del gas en el mercado mayorista. Y es que, en Europa, el precio de las energías se ajusta al más elevado en el momento, es decir, el gas.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, explicó que la medida se basa en producir un primer precio que introduce ese límite del precio máximo que se autoriza para ofertar el gas. Por encima de ese precio de referencia, se produce un ajuste en cada hora repartido de manera proporcional a la energía que se contribuye para poder pagar el sobrecoste de gas.