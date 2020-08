Almeida y Díaz Ayuso critican la protesta de negacionistas en Madrid y piden al consejero "no hacerse ahora el indignado"

Más de 3.000 personas se reunieron este domingo en Madrid para protestar por el uso de la mascarilla contra el coronavirus. La Policía impuso más de 30 sanciones a los asistentes porque la mayoría no llevaban la mascarilla ni respetaban la distancia de seguridad.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseguró este lunes que "no saldrá gratis" haber organizado y convocado una manifestación en la capital en la que se vulneraron las medidas de prevención de contagios de coronavirus, y que se sancionará "con la máxima contundencia" permitida por la legislación.

Los asistentes pueden enfrentarse a sanciones de hasta 30.000 euros por desobediencia y otra por no llevar mascarilla que asciende hasta los 100 euros.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que no se haga "el indignado" con lo ocurrido ayer en la manifestación de Colón contra el uso de las mascarillas, ya que es él quien tiene "las competencias para evitarla".

"Parece razonable pensar que en una concentración que pide no usar mascarillas, no llevarán mascarillas en esa concentración. Lo que uno no puede hacer es trampas al solitario. La delegación no puede mostrar su indignación teniendo competencias para tratar de evitar lo que se produjo", ha expresado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha escrito en su cuenta de Twitter: "Se suceden iniciativas irresponsables. Al comienzo de la pandemia todo el mundo era solidario. Ahora cada día hay más grupos con distintas reivindicaciones. Si no volvemos a la solidaridad de todos, la solución será más complicada".