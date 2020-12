Almeida cree que es "más grave" el pacto con ERC y Bildu que el chat de exmilitares en el que hablaban de un golpe de estado

El portavoz nacional del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado "completamente" el contenido del chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o mostraban su deseo de "fusilar a 26 millones" de personas.

No obstante, Almeida ha señalado que es "bastante más importante y bastante más grave" que ERC y Bildu se hayan "incorporado a la dirección política del Estado".

"A mí desde luego me parece que es un chat inadecuado, desafortunado. Creo que es un chat que forma parte de una serie de gente cuya capacidad de influencia en estos momentos en España es nula, son militares retirados, frente a lo que está pasando al haberse incorporado a la dirección política del Estado ERC y Bildu", ha manifestado este sábado Almeida en declaraciones a los medios en Madrid.

Aunque ha condenado "completamente" ese chat y los comentarios "absolutamente desafortunados" que han hecho una serie de militares "que no tienen ninguna capacidad de influencia", ha defendido que a los españoles les preocupa más en este momento que ERC, Bildu y Podemos "formen parte de la dirección política del Estado y marquen el rumbo de España en el futuro".

En referencia los presos independentistas, ha apuntado que, si el Tribunal Supremo ha dictado una resolución judicial en la que "dejaba claro que no era aceptable el tercer grado", tampoco parece aceptable que "el Gobierno pretenda indultar a los presos".

"Si no se llamaran Junqueras, Romeva o Sànchez, ¿el Gobierno plantearía su indulto? No, de ninguna manera. ¿Estamos ante un indulte por otras razones que no sean política?, no", ha sentenciado Almeida.

En su opinión, el conjunto de los españoles se plantea que "obedece única y exclusivamente a una estrategia de carácter político". "Es triste retorcer instituciones como la del indulto precisamente por esto. La cantidad de gente que hay en las cárceles que debe pensar por qué estos sí y ellos no", ha concluido.