Almeida carga contra Vox por su "silencio atronador" ante la violencia machista

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha cargado este lunes contra Vox por "reventar" el acto organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ha reprochado el "silencio atronador" de la formación ante la violencia machista.

"No es política lo que has hecho hoy aquí, es politiquería", ha espetado Martínez-Almeida al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien previamente había acusado al resto de partidos de unirse en un "consenso del silencio negacionista" de la violencia machista, que según él desprotege a "los hombres que sufren violencia de mujeres" y a las mujeres que la sufren "de sus parejas lesbianas".

Martínez-Almeida también ha calificado de "lamentable" que no haya podido aprobarse una declaración institucional del Ayuntamiento contra la violencia machista por la negativa de Vox a unirse a ella. Y le ha dicho a Ortega Smith que "el único silencio" existente es el suyo, por no haberse incorporado a un acuerdo suscrito por el resto de fuerzas para aprobar un paquete de 21 medidas contra la violencia machista en el Pleno de esta semana y ni siquiera haber participado en las negociaciones al respecto. "Te reto: dime una sola de esas 21 medidas que no esté justificada", ha insistido Martínez-Almeida.

En cuanto a la postura de Vox frente al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el alcalde ha contestado: "Lo que tú denominas fracaso posiblemente lo que ha permitido es que haya muchas más mujeres sobrevivientes".

"Tratas de hacer el juicio político tanto en el tono innecesario (...) como en el fondo absolutamente prescindible (...) nuevamente os estáis equivocando", ha continuado el alcalde. Y ha añadido: "Esto no es un consenso progre, aquí hay personas que pensamos muy distinto (...) la humanidad en este punto es lo que nos une para intentar buscar el acuerdo".

Martínez-Almeida también ha criticado a Ortega Smith por no haber dedicado "ni una sola palabra para las 52 mujeres asesinadas este año", y ha prometido que el Gobierno municipal "no se va a ver condicionado lo más mínimo en el ámbito de la violencia contra las mujeres por las actitudes que se adopten por parte de algún grupo municipal".