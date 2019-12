Alfonso Guerra: "Negociar con populistas e independentistas es como darle una granada a un niño"

El exvicepresidente del Gobierno y antiguo número dos del PSOE, Alfonso Guerra, ha señalado ha indicado que es "ambiguo" hablar de conflicto político en Cataluña, ya que, a su juicio, en la crisis catalana confluyen otros elementos que van más allá de la política. Por ello, ha recalcado que los problemas "delincuenciales" hay que tratarlos con "medidas judiciales". "Ellos están empeñados en que allí hay un conflicto político en el que no deben entrar los jueces, eso es mentira", ha criticado Guerra en una entrevista en la COPE. Considera que la crisis tiene elementos políticos, pero también hay "violación de las leyes y traición al país".

Para Guerra el desafío independentista se trata de una "repetición" de lo vivido en España en 1931 y 1934, cuando en la etapa de la II República el separatismo declaró el Estado catalán. Así ha puesto en valor que los constituyentes de la Carta Magna buscaron atraerse a los nacionalistas para que participara en la construcción del Estado. "Ellos hacen una declaración muy clara que no tiene nada que ver con la autodeterminación. Mire en 40 años cómo ha cambiado", ha valorado.

Grupo de coros y danzas

A su vez, sobre el escenario de investidura, ha criticado los pactos de socialistas con "populistas" e independentistas, considerando que la legislatura no tendrá estabilidad. "Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", ha afeado Guerra, sobre los acuerdos para la investidura de Sánchez. "Con este grupo de coros y danzas parece difícil que pueda haber estabilidad ninguna", ha añadido, apuntado que le parecería "lógico" que PSOE, PP y Cs se sentaran a hablar. El exvicepresidente lamenta que en este momento los moderados "no miran a otros moderados, sino a los extremos". "Tendrían que hablar entre ellos, y que haya un mínimo de acuerdo", ha subrayado. "En la Cámara hay tres grupos constitucionalistas o así se definen, no sería lógico que hablaran. Si hay una diferencia, entre constitucionalistas y otros que no lo son, podrían hablar", ha indicado.

Por otro lado, el expresidente ha criticado que el PSC introduzca el debate de la plurinacionalidad, pues cuestiona que no hay propuestas concretas. "¿Cuándo se dice que España es un estado plurinacional, cuántas naciones hay? No contesta nadie", ha reiterado. "Cuando sacan pecho diciendo que hay que reformar la Constitución nadie dice el porqué", ha zanjado, a la vez que ha reiterado que "ha habido una pulsión nacionalista desde finales del siglo XIX en el País Vasco y Cataluña".