Alfonso Guerra, molesto ante el evento de Sevilla, mientras muchos de los barones socialistas se desmarcan

El PSOE celebrará el próximo sábado en Sevilla el acto principal del 40 aniversario de la victoria electoral de Felipe González en 1982 con la ausencia de barones destacados como Javier Lambán y Ximo Puig, mientras que otros como Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page están en duda.

Entre tanto, Alfonso Guerra está muy molesto, aunque de momento no desvela si acudirá al evento del que muchos socialistas se están desmarcando: "seguramente es que yo no dirigí aquella campaña, seguramente que yo no estaba en aquella campaña, seguramente lo verán así pues bueno"

La única que ha manifestado su intención de ir al evento es la dirigente balear, siempre y cuando tenga conexiones de vuelo. En general, muchos de los barones han dicho que tienen complicado asistir, como el extremeño Fernández Vara, que dice que tiene una boda familiar, pero intentará estar presente. Acerca de la invitación de Alfonso Guerra, el PSOE andaluz ha querido aclarar rápidamente, aunque sin entrar en plazos que Guerra está en la lista.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, no irá por motivos de agenda, mientras que el aragonés Javier Lambán aprovechará probablemente el fin de semana para preparar el debate del estado de la comunidad autónoma de la próxima semana. El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, tampoco asistirá, alega ante ello problemas de transporte, una situación que también complica la asistencia a otros líderes socialistas porque los trenes a Sevilla se completaron hace días a consecuencia de la festividad del 1 de noviembre y los precios de los aviones son muy elevados.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, todavía no ha confirmado su asistencia ya que este evento le coincide con otro familiar, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mantiene en duda al tener una "agenda muy complicada esta semana". El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no acudirá a este acto porque el viernes viajará a Brasil para acompañar al candidato Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 30 de octubre. La expresidenta andaluza, Susana Díaz sí asistirá a este evento porque es del PSOE "por encima de todo".