Alfonso Alonso: "Los últimos que me llamaron verdugo fueron los de Batasuna"

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha afirmado este jueves en una entrevista en Onda Cero que "los últimos que me llamaron verdugo fueron los de Batasuna", al ser preguntado por el recibimiento que tuvo ayer en el Congreso de los Diputados, dond efue llamado verdugo por una diputada de la oposición.



"Los últimos que me llamaron verdugo fueron los de Batasuna. No esperaba esta ausencia de formas. No voy a entrar en este tipo de provocaciones y guardare las formas", ha manifestado el ministro de Sanidad en Herrera en la Onda.



Respecto a sus planes en el ministerio, Alonso ha asegurado que propondrá "algún cambio" en materia de aborto porque es "importante corregir algunas cuestiones de la legislación que impulsó el Gobierno del PSOE".



Alonso ha manifestado que su Departamento tiene "también pendiente" la Ley de Protección de la Infancia que es "una de las prioridades que hay que impulsar desde el Ministerio". "Me parece que es importante porque es una ley que quiere reforzar también el papel de las familias", ha matizado.



"Es importante corregir algunas cuestiones de la legislación que impulsó el Gobierno del PSOE, singularmente que las hijas cuando se encuentren con este problema, cuando son menores de edad, puedan contar con el apoyo de sus madres y, por tanto, que se requiera el consentimiento paterno", ha argumentado, para después añadir que "esto es algo" que se puede "introducir en la esfera de responsabilidad del Ministerio y en el marco de esa Ley" que va a impulsar.



Dicho esto, ha censurado que "el esfuerzo de la izquierda no es resolver un problema sino buscar una bandera ideológica con la que causar una división y un enfrentamiento en la sociedad". "Nosotros hemos de huir de ese comportamiento y tratar de buscar marcos de un mayor consenso", ha remachado.



Asimismo, ha declarado que "en España el número de abortos sigue prácticamente igual año tras año, Ley tras Ley". "Yo creo que hay que plantearse ya objetivos prácticos, debemos reducir el número de abortos que se producen en España. Debemos mejorar la educación, debemos mejorar la asistencia y debemos plantearnos si nuestras leyes son eficaces para ello y parece que no", ha defendido.



Preguntado sobre si el mecanismo para reducir el número de abortos es la prohibición, ha respondido que 'no'. "Hay que comprender y regular. Siempre pensamos que la legislación, que ha estado vigente en España casi todos estos años y que fue avalada por el Tribunal Constitucional, buscaba un equilibrio y garantizaba, en una situación de conflicto, el derecho a la vida que recoge la Constitución", ha subrayado.



Sobre si la reforma llegará al Consejo de Ministros este mes de diciembre, el titular de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha asegurado que necesita "algo más de tiempo", aunque entiende la "expectativa e incluso la petición de responsabilidades". "Si me dan hasta enero, lo agradecería", ha enfatizado.



A su juicio, "hace falta un fomento positivo de la maternidad en España" porque tiene "la segunda natalidad más baja de Europa". "Tenemos que empezar a trabajar en fortalecer la familia", ha recalcado.



Finalmente, ha destacado que el Ministerio quiere sacar adelante un Plan Integral de Familia y una política de familia en la que hay una "perspectiva de maternidad" y "que ya ha empezado en las modificaciones que se han hecho en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF)", así como una Ley de Voluntariado o Ley del Tercer Sector de "apoyo y desarrollo a esa acción comunitaria que distingue a España y que le hace un país solidario".