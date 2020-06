La alcaldesa de Getafe, del Psoe, a un concejal de Vox:" Concejala fascista"

Nuevo encontronazo político, esta vez, en el ayuntamiento de Getafe durante el pleno de ayer miércoles. Todo ha sido a consecuencia del lenguaje. El concejal de Vox llamó presidente a la alcaldesa. Utilizó el masculino y la alcaldesa le responde llamándole: "Concejala fascista". En femenino.

Ignacio Díaz Lanza, de Vox, ya ha anunciado que se querellará por sentirse injuriado.

La discusión

Todo surge porque el concejal de VOX, cierra su intervención diciendo: “Muchas gracias presidente”, a lo que Sara Hernández, la alcaldesa socialista de Getafe le respondió: “Muchas gracias señora concejala fascista”.

Lanza le dijo “no le voy a permitir que me insulte” y Sara Hernández repetía que ella es su “presidenta” y “alcaldesa” y dijo que no iba a rectificar. “Hay algunos que son socialistas, otros comunistas, otros liberales y otros fascistas, que son movimientos políticos y no es un insulto”, reiteraba la regidora quien añadió que a ella no le molestaría que le llamarán “roja”.

Posteriormente, en su perfil oficial de Twitter el concejal de Vox, Ignacio Díaz Lanza dice: “No aceptar la imposición del lenguaje inclusivo justifica a la alcaldesa de Getafe, a insultar a los concejales”.

El portavoz del PP, Carlos González Pereira, se ha referido a esta polémica diciendo que “la alcaldesa debería ser la primera en buscar consensos y ser ejemplo de respeto, en lugar de incendiar los plenos y faltar al respeto a los concejales. Getafe necesita consenso y diálogo”.