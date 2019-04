El alcalde de Alhaurín el Grande, suspendido por cohecho, vuelve a su puesto un año después

Juan Martín Serón ha vuelto este lunes a la Alcaldía de Alhaurín el Grande (Málaga), tras un año de suspensión por el caso 'Troya', y lo ha hecho por el apoyo que le ha demostrado el pueblo y su equipo de gobierno. Además, ha dicho que el PP les ha "decepcionado" y ha insistido en la "injusticia" que han sufrido.

Martín Serón ha asegurado en rueda de prensa que también ha vuelto "para que no defina el caso 'Troya' cuándo me tengo que ir" ni tampoco "la situación de miedo del PP", que en su opinión tiene "dos varas de medir" y cae en una "contradicción" cuando les ha apoyado desde el principio pero no en su vuelta.

Por esto, ha considerado que la posición del partido ha sido "más de cara a la galería" y ha lamentado que por las circunstancias desencadenadas en España y dentro de la formación 'popular' "al PP se le ha puesto muy cuesta arriba apoyarme". Asimismo, ha calificado de nuevo de "infamia" el caso por el que fue condenado por un delito de cohecho.

Ha indicado que su intención es terminar el mandato, aunque "no descarto irme antes", apuntando que el interés del pueblo es el que definirá el tiempo que estará.

Sí ha vuelto a insistir en que no se va a volver a presentar y ha destacado la capacidad de la que ha sido alcaldesa en funciones, Antonia Ledesma, que junto al resto del equipo de gobierno ha pedido su baja en el PP.