Albiol (PP) pedirá en el Congreso que los menores violadores de 14 años sean perseguidos penalmente

Badalona ha vivido ya cuatro casos de agresión sexual en grupo a menores durante los últimos meses. El pasado sábado se produjo el último, que actualmente está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra. Así, el futuro alcalde de la localidad barcelonesa, Xavier García Albiol, pedirá ante el Congreso de los Diputados que se rebaje la edad penal a los 14 años para aquellos que hayan ejercido un delito de agresión sexual.

La solicitud de Albiol hace referencia en concreto a una modificación de la ley del menor en el momento en que queden constituidas las nuevas Cortes del país después de las elecciones del 23J. Por el momento, los menores de 14 años son imputables si han propiciado un delito de agresión sexual, algo que forma parte de una legislación creada "bajo una mentalidad que ya no existe y se tiene que replantear", según el político catalán.

En respuesta a las agresiones sexuales realizadas a menores en el centro Màgic de Badalona durante los últimos meses, Albiol valora en primer lugar que "en mi época era impensable que una niña o niño fueran a practicar relaciones sexuales", ha asegurado este martes durante una entrevista en RAC1. Así, ha continuado sentenciando que "esta evolución no se refleja en las leyes".

"No nos tenemos que conformar con resignarnos"

Por este motivo, el aplastante ganador por mayoría absoluta en Badalona el 28M reconoce que "los ayuntamientos pueden hacer poco pero podemos abrir debates en esta línea". El futuro alcalde también ha denunciado que "no puedes poner a un menor con 12 años en prisión, pero un menor de 12 años que comete este delito no puede estar libre por la calle".

Entre las medidas lideradas por una corporación municipal por casos como el de Badalona, Albiol ha señalado que los consistorios pueden ser presentados en forma de acusación particular sobre estos sucesos y realizar campañas de sensibilización y formación en centros educativos y zonas de ocio. "Las limitaciones de los ayuntamientos son importantes en temas como este, pero no nos tenemos que conformar con resignarnos y hacer concentraciones de rechazo", denuncia el popular.

El Govern no defiende bajar la edad penal

Patrícia Playa, la portavoz del Govern de la Generalitat, ha reaccionado a las solicitudes de Albiol asegurando que el Ejecutivo autonómico no aboga por implantar reducir la edad penal, pidiéndole que no es posible "legislar a golpe de titular". "Debe haber una asunción de responsabilidad que no pasa por endurecer las penas, sino por la reinserción; para que no lo vuelvan a hacer nunca más", ha señalado Playa este martes.