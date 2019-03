El bloque no independentista advierte de las consecuencias de ir contra las leyes

El líder del PPC en el Parlament,Xavier García Albiol, ha avisado al president en funciones, Artur Mas, de que su formación garantizará que "ni Mas ni nadie expulse de España" a los catalanes que se sienten también españoles con una declaración independentista que ha tildado de "subversiva" y "suicidio".

En su intervención para defender las enmiendas del PPC durante el Pleno extraordinario en el que se votará la propuesta de resolución independentista de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, Albiol ha querido enviar un "mensaje de confianza a millones de catalanes que se sienten también españoles y al resto de ciudadanos de España".

"Tengan la absoluta seguridad y la total garantía de que ni Mas, ni Oriol Junqueras, ni la extrema izquierda radical y estrafalaria de la CUP romperán Cataluña del resto de España, por muchas propuestas ilegales e ilegítimas que se puedan aprobar hoy", ha dicho.

Albiol, que ha finalizado su discurso con un "visca Cataluña y viva España" ha acusado a Mas de querer construir un "muro" como el de Berlín y le ha avisado de que no se está produciendo ningún "choque de trenes": "Cuando alguien se tira a la vía no hay choque de trenes, hay un suicidio".

El dirigente ha aludido a la mezcla de orígenes catalanes y de otras partes de España de millones de catalanes y los suyos propios: "Porque me siento y nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, señor Mas, le quiero decir mirándole a los ojos que usted ni nadie nos va a expulsar de España".

Arrimadas rechaza resolución porque "a España hay que reformarla no romperla"

Por su parte, la presidenta del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha rechazado la resolución independentista debatida en el Parlament porque "a España hay que reformarla, no romperla", y ha apuntado que "es un desprecio a la sangre, sudor y lágrimas" de quienes que lucharon por la democracia.

En el debate de la propuesta de resolución independentista que se celebra en el Parlament, Arrimadas ha reprochado a Junts pel Sí y a la CUP que "haya gente que quiere tirar por la borda todo lo que hemos conseguido, porque esto es una desafío a la democracia".

Según esta misma líder de Ciutadans (C's), el proceso de desconexión que se preconiza "tiene tan poco sentido que ni siquiera han sido capaces de convencer a una gran mayoría de catalanes, algo que reconoció el propio presidente del grupo de la CUP, Antonio Baños" el día después del 27-S.

Después de añadir que JxSí y la CUP "tampoco tienen diputados suficientes ni como para poder cambiar el Estatut", Inés Arrimadas ha lamentado que del texto de la resolución se desprenda que "que los gobernantes no tendrán que dar cuentas de sus decisiones ante la justicia".

"Quizá es que hay señores que lo que desean es escapar de la justicia, con quince sedes embargadas por los tribunales y con el tesorero del partido en prisión", ha añadido, porque "antes nunca habían sido independentistas".

En su opinión, iniciar el proceso de desconexión "pone en peligro a nuestro autogobierno y a nuestro Parlament, que tiene una capacidad legislativa de las mayores de Europa", y ha hecho hincapié en que el presidente en funciones, Artur Mas, "ni siquiera ha sido capaz de convencer a la mayoría de sus propios consellers".

Se trata, ha subrayado, de "un desprecio a la sangre, sudor y lágrimas" de quienes lucharon "por esta democracia", y ha considerado que "se han equivocado de siglo y de lugar, porque estamos en el siglo XXI y en la UE, y no funcionan las claves antiguas".

Después de recordar que hoy también se conmemora el aniversario de la caída del muro de Berlín, ha lamentado que el independentismo pretenda crear nuevas fronteras, y que "utilice el sentimiento legítimo de muchos catalanes por una cuestión personal".

"España hay que reformarla no romperla, y los catalanes siempre hemos sido precursores de lo primero", ha querido dejar claro. Sobre la propuesta alternativa de SíQueEsPot, la líder de C's en el Parlament la ha rechazado porque su partido "no cree" en el derecho a decidir ni tampoco el de autodeterminación.

En lengua catalana, ha apuntado que permanecer en España no comporta "que tengamos que renunciar a nada, ni mucho menos a la lengua catalana que es también la nuestra".

Iceta: "Lejos de acercarnos a la independencia, ponen en riesgo autogobierno"

En esta línea, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la declaración independentista de Junts pel Sí y la CUP, lejos de acercar a Cataluña a la independencia, "pone en riesgo" su autogobierno, al "arrastrar a todos a una huida hacia adelante de costes insoportables".

En su intervención durante pleno extraordinario en el que se votará la propuesta de resolución independentista de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, Iceta ha calificado de "eufemismo el decir que quieren desconectar de España, en lugar de decir que hacen una declaración de independencia como eufemismo para no asustar a parte de sus electores".

"Si me permiten -ha añadido-, están desconectando de la mayoría ciudadana, de la legalidad democrática y de la realidad. Creo que no saben adónde van y no tiene derecho a arrastrarnos a todos en huida hacia adelante de costes insoportables".

Por ello, el dirigente socialista ha pedido a las formaciones independentistas que "reflexionen", ya que la propuesta "agrava los problemas entre Cataluña y España" y "cierra las puertas a la negociación con cualquiera de los gobiernos que se puedan formar a partir de 20D".

"Lejos de acercarnos a la independencia, pone en riesgo el autogobierno. Lejos de unir a los catalanes, los dividirá más", ha advertido. "Se quiere provocar una reacción por parte de las instituciones de Estado que dé más argumentos a la independencia.

Pero decepcionarán a muchos catalanes que les votaron para forzar una negociación que será imposible", ha asegurado el líder del PSC. Iceta ha recordado que JxS y CUP obtuvieron mayoría de escaños en las elecciones, pero "perdieron el plebiscito" y "no se puede decir que haya una mayoría de catalanes a favor de la independencia".

A su juicio, "la historia nos ha demostrado que situar a Cataluña fuera de la ley nos lleva a la derrota segura, es temerario y tendrá consecuencias y costes imprevisibles". "No tienen ningún derecho y además de ilegal, no tienen ningún mandato democrático para dar un paso de estas consecuencias", ha subrayado. Por ello, ha dejado claro que "cuando actúen los mecanismos del Estado, no esperen encontrar en el PSC comprensión y solidaridad" ante lo que ha tildado de "auténtico disparate".

Catalunya Sí que es Pot rechaza la "declaración de insurgencia"

Por otro lado, el portavoz parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha expresado hoy su rechazo a la "declaración de insurgencia" presentada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP para desconectar Cataluña de España y ha llamado a las fuerzas favorables al derecho a decidir a defender un referéndum el 2016.

En su intervención en el pleno extraordinario del Parlament, Coscubiela ha presentado los ejes de la propuesta de resolución de su grupo y se ha posicionado en contra del texto que, en paralelo, promueven JxS y la CUP para declarar el inicio del proceso hacia la independencia.

Según Coscubiela, la "declaración de insurgencia" propugnada por las dos fuerzas independentistas es "inviable", llena de "retórica y épica" y "cargada de fariseísmo", un simple "autoengaño que sólo puede llevar a la frustración". La resolución independentista, ha denunciado, es fruto de la "política de 'cuanto peor, mejor'", que busca un "choque de trenes y una dinámica revolucionaria" que persigue, como "único objetivo, salvar la silla de Artur Mas".

Con esta "partida de Risk o de Stratego", ha dicho, JxS y CUP pretenden dar a entender que "no se puede hacer nada si antes no se alcanza el estatus de la independencia", algo que en su opinión es "falso, tramposo e injusto".