Xavier García Albiol, presidente del PP catalán, ha explicado que, cuando acudió este martes a Pineda al hotel donde están concentrados multitud de guardias civiles les dijo que no estaban solos. "Entendemos la Policía como un instrumento de la democracia española y nos parece inaceptable e infumable que estuvieran aguantando desde hace dos días la presión de no poderse mover ni de la puerta del hotel porque estaban siendo rodeados por el independentismo", ha indicado el líder del PP catalán.

"Lo urgente era no transmitir una imagen de indignidad de la Policía. Me dieron pena las imágenes de la Guardia Civil corriendo como si fueran delincuentes. Eso no se podía repetir", ha explicado Albiol en una entrevista en Espejo Público.

Respecto a la decisión de Interior de mantener a los policías y guardias civiles en sus hoteles en Cataluña mientras exista un contrato, Albiol cree que es "acertado". Por otro lado, ha pedido al PSOE "ser más coherente y que se ponga del lado de quienes defienden la democracia".

En opinión de Albiol "estamos en una situación pre-revolucionaria en Cataluña, donde se está llevando a cabo una sedición por parte del Govern, y las instituciones democráticas tendrán que dar una respuesta".

Respecto al discurso del Rey Felipe VI en el que acusó al Govern de una "deslealtad inadmisible", Albiol cree que el Monarca "fue muy claro". "Lanzó un mensaje a todas las instituciones y estoy convencido de que éstas darán la respuesta adecuada", ha añadido.

El presidente del PP catalán también ha valorado las palabras de Albert Rivera pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Si alguien cree que la aplicación del 155 para convocar inmediatamente elecciones es la respuesta, se equivoca", ha subrayado.

"El objetivo de cualquier decisión del Gobierno tiene como objetivo final la convocatoria de elecciones, pero creo que Rivera se está equivocando, porque ahora hay una situación de fractura total y una contaminación democrática en las principales instituciones", ha indicado, tras añadir que "en Cataluña en estos momentos se ha creado el germen del odio".