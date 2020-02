Alberto Núñez Feijóo rechaza un pacto con Ciudadanos en Galicia

Ciudadanos insiste en ir junto al PP tanto en las elecciones vascas como gallegas. Sin embargo hoy Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en la Cadena COPE, ha cerrado la puerta a un pacto en Galicia.

El presidente de la Xunta dice que "nadie" se ha puesto en contacto con él y ha recordado que el Partido Popular gallego tiene 41 escaños y Ciudadanos, ninguno.

"Yo no me veo enterrando las siglas del PP de Galicia. El PP tiene 41 escaños y Ciudadanos tiene 0. Si la suma de 41 + 0 da que tiene que desaparecer el PP, creo honradamente que esa propuesta no es honesta", ha dicho.

Inés Arrimadas le pide que olvide los intereses de partido. "En Galicia están a uno o dos escaños de que pueda haber un gobierno nacionalista, así que lo que lo le pido al PP es que no piense en sus intereses de partido" ha dicho la portavoz de Ciudadanos en el Congreso