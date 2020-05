Alberto Núñez Feijóo: "Galicia está en una situación que permite la movilidad interior"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado al Gobierno que permita la movilidad de los gallegos entre las cuatro provincias gallegas, ya que, a su juicio, la situación epidemiológica del coronavirus es estable y similar en todo el territorio gallego.

"El Gobierno ha dicho que no, de momento. Llevamos tres semanas pidiendo que los gallegos nos podamos mover entre provincias y no entendemos por qué no, ya que la situación epidemiológica es la misma en las cuatro provincias. Y no entendemos que se divida a efectos sanitarios Galicia por provincias, ya que es una decisión de 1833 y nada tiene que ver con las áreas de salud ni con la ubicación de los hospitales gallegos", ha indicado Feijóo.

"El 64% de nuestro PIB está en el eje atlántico y no parece muy razonable desde el punto de vista social y económico el impedir que los gallegos nos podamos mover en nuestro territorio"ha subrayado el presidente de la Xunta de Galicia.

"Ayer el presidente del Gobierno dijo que podría ser que en los próximos días algunas CC.AA. pueden dejar el estado de alarma. Yo presente la candidatura de Galicia para obtener esta autorización. La situación epidemológica gallega es estable: de los 303 ayuntamientos, 307 llevan sin ningún contagio los tres últimos días. Y más de 290 llevan sin contagios los últimos siete días", ha indicado Feijóo.

"Galicia está en una situación que permite la movilidad interior. Hay ciudadanos de Pontevedra cuyo hospital de referencia es el de Santiago. El dividir un territorio a efectos de una pandemia en una división administrativa del siglo XIX no obedece a ninguna causa epidemiológica. Y es que esta pandemia sanitaria está llamando a la puerta de una pandemia económica y social", ha adevrtido Feijóo.