Alberto Nuñez Feijóo cree que sería "un error" pensar que el 'marianismo' ha muerto, porque "gran parte del 'marianismo' ha apoyado a Casado"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha explicado que durante las primarias no experimentó "ninguna mutación ideológica" aunque ha reconocido que sabía que si ganaba Pablo Casado "habría un giro a la derecha", al igual que si ganaba Soraya Sáenz de Santamaría "habría un planteamiento continuista".

Del mismo modo ha negado que el 'marianismo' haya muerto: "no ha muerto, porque gran parte del marianismo ha apoyado a Casado”, "sería un error para cualquier nuevo presidente del partido enterrar políticas que han tenido un enorme éxito", ha afirmado.

El presidente de la Xunta ha dicho que "la moción de censura fue muy traumática, ver entrar en Moncloa al secretario general con peor resultado de la historia del PSOE” y ha subrayado que “el Partido Popular estaba en funciones, pero hemos vuelto".

Por último, Feijóo ha desvelado que Rajoy no le llamó para pedirle que se presentara a liderar el PP y que no sabe si su decisión hubiera cambiado si se lo hubiera pedido: "Sí le puedo decir que a él no le hubiera desagradado que me presentara".