Alberto Garzón: "No pactaré con un partido con ambigüedades ideológicas"

CANDIDATO DE IU A LAS GENERALES

El candidato a las primarias de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha dejado claro que no pactarán con nadie un acuerdo electoral que no tenga un programa nítido de izquierdas porque no les valen "ni ambigüedades ideológicas ni programáticas", en alusión a Podemos. Garzón asegura que esa es una "línea roja" que IU no traspasará.