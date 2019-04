Alberto Fabra, sobre Rita Barberá: "Debe hacer prevalecer el interés del partido por encima del personal"

Alberto Fabra, senador y expresidente de la Comunidad Valenciana, ha explicado en Espejo Público que "siempre" hay que "dar explicaciones y dar la cara" y ya después "que la gente juzgue".

No obstante, ha señalado que el PP es sensible a la situación que se está viviendo con Rita Barberá y que, por eso, sólo le ha dado "una vocalía de a pie". Por eso, ha insistido en que el partido "actuará" cuando haya un requerimiento, pero que, de momento, ni siquiera está siendo investigada. Sin embargo, en su opinión, es "difícil de creer" que ella no supiera nada, aunque considera que "hay que respetar la presunción de inocencia".

"Al final necesitas tener algún indicio para poder actuar, en el caso de que hubiese alguna petición por parte del juez o de la policía, se actuaría. Tenemos que buscar fórmulas para que esas personas no lleguen a puestos de responsabilidad y hay que basarse en el sentido común y en la dignidad", asegura Fabra.

Por otro lado, ha señalado que "la responsabilidad política debe estar separada de la responsabilidad judicial" por lo que si haya "dudas" esa persona debe dar un paso atrás para "no entorpecer esa generación de confianza".

Del mismo modo, ha confesado que habló con Barberá al inicio de este proceso y ha recordado que "el partido le ha aportado mucho" y ella debe hacer prevalecer los intereses del PP sobre los suyos personales. Por eso, ha señalado que "cuando una persona está siendo investigada debe apartarse de la vida pública".

Sobre los resultados electorales en Valencia, considera que eran consecuencia de las actuaciones y que "nadie se podía sorprender" de la caída del PP. En este sentido, en opinión del senador, las grabaciones de Rus contando dinero son una "vergüenza".

En cuanto al juicio de Jordi Pujol, otra de las citas que marca la actualidad de este miércoles, Fabra considera que es un ejemplo de que la justicia "llega".