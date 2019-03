Albert Rivera: "Las últimas encuestas demuestran que el bipartidismo se ha acabado"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado en Espejo Público donde ha hablado sobre las últimas encuestas que les situan por encima de IU y UPYD: "Las encuestas de los últimos días demuestran que el bipartidismo se ha acabado". Además añade que "soy muy prudente con las encuestas y no porque nos vayan muy bien voy a hacerlas realidad con un deseo. La realidad va a ser en mayo cuando la gente vote en mayo en las elecciones municipales y autonómicas".

Rivera explica que "vamos a un modelo de cuatro partidos, dos nuevos que son Ciudadanos y Podemos, dos viejos que son PP y PSOE. Unos emergentes y otros decadentes, en cualquier caso un mapa político apasionante".

El líder de Ciutadans esta convencido de que "PP y PSOE si no fuera por el revulsivo de Ciudadanos y Podemos no tocarían una coma de las cosas que no funcionan. Este revulsivo que supone la entrada de nuevos partidos también tiene que suponer responsabilidad."

Albert Rivera se distancia sin embargo del partido de Pablo Iglesias, "Nosotros a diferencia de Podemos creemos que hay que reformar cosas pero no creemos en la idea de los rojos contra azules ni azules contra rojos, ni que haya que cargarse lo que funciona. Hay que reformar este país profundamente pero manteniendo aquello que nos ha traído democracia, bienestar y libertades".

Las últimas encuestas situan a Ciudadanos por encima de UPYD, partido con el que intentaron pactar sin exito hace unos meses, "Eso es pasado, nosotros lo hemos intentado cuatro veces que no son pocas durante siete años. Creo que los datos de las encuestas demuestran que esa tercera vía cuaja y que hay un espacio en la centralidad política de España que va crecer y va a ser decisivo".