Albert Rivera: "Mas ha hecho un ridículo espantoso convocando una consulta ficción"

Albert Rivera, líder de Ciutadans, ha dicho que tras dos horas de rueda de prensa de Artur Mas este martes, lo único que saca en claro es que "ha fracasado en su único proyecto político esta legislatura".

En su opinión, el presidente de la Generalitat "ha hecho un ridículo espantoso convocando una consulta ficción", un "simulacro", en el que dijo que "habrá papeletas, urnas, locales", pero dice Rivera, "la democracia no es solo eso", son "garantías democráticas, leyes". Por tanto, solo queda una palabra, subraya Rivera, para definir la gestión de Mas, "fracaso".

"Mas tiene miedo a presentarse con sus siglas, que están manchadas de corrupción"

En una entrevista en Espejo Público, Albert Rivera ha insistido que no se puede llamar a las urnas pidiendo a los ciudadanos que se apunten en el censo en ese mismo momento, "no es serio". Dice que "tenemos que hacernos respetar frente al mundo y en España".

Asegura que Mas no ha hecho más que "dividir a los catalanes", ya que "los independentistas se sienten engañados" y "ha cabreado a los que no lo somos", ya que no "tenemos gobierno", pues "la sanidad, la educación, la dependencia, la corrupción (...) siguen ahí".

"Mas ha divido en bloque a los catalanes, nos ha enfrentado y ha dejado datos económicos muy preocupantes", ha reiterado Rivera.

Poniéndose en la piel de los independentistas, apunta que "me sentiría defraudado", porque "me habían dicho que iba a votar la independencia y que al día siguiente tendríamos un país 'nou'", cosa que no ocurrirá. Albert, muy crítico con Mas, ha subrayado que "eso no funciona así, hay canales y vías democráticas".

Ahora mismo, cree que la única salida son las "elecciones anticipadas que reconcilien a los catalanes", y pide que el gobierno de la Generalitat "se preocupe de los principales problemas y que tienda puentes entre Cataluña y España y que vuelva a la Cataluña democrática que todo queremos".

La única salida son las "elecciones anticipadas que reconcilien a los catalanes"

Sin embargo, "no creo que Mas quiera esas elecciones, tiene mucho temor y miedo, y por eso propone una lista única, tiene miedo a presentarse con sus siglas, que están manchadas de corrupción", y dice rotundo que "Artur Mas es un cadáver político en términos electorales" y solo puede protegerse en un envolvente del resto de partidos que quieren la independencia. "Esto será una Guerra Fría entre CiU y ERC los próximos días".

Asegura que "Mas no quiere elecciones porque las encuestas le dan la mitad de los votos", y dice que "mi país es España, no la corrupción o Bankia (...), hay que cambiar de Gobierno, no de pasaporte".

Sobre la actitud del Gobierno central cree que Rajoy "debe estar vigilante".