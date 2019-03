Albert Rivera, abierto a un acuerdo parlamentario a tres con PP y PSOE

Con la posibilidad en el horizonte de un Congreso fragmentado en el que ni siquiera bastara con un acuerdo entre dos partidos para una mayoría estable, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se muestra abierto a un acuerdo parlamentario a tres junto a PP y PSOE para poder así impulsar las reformas necesarias y unos "Pactos de la Moncloa del siglo XXI".

En una entrevista, Rivera ha erigido a su formación como la que, "desde la centralidad", haga posible el diálogo entre los "extremos" cuando "muchas encuestas ni siquiera dan posible un pacto a dos partidos, sino que se necesitarían hasta tres". "Desde los extremos no van a venir las soluciones. Por lo que vemos va a ser difícil que el PP dialogue con el PSOE y viceversa, y ya no digamos PP con Podemos. Pero Ciudadanos está demostrando que puede dialogar con PSOE y PP, e incluso ha llegado a acuerdos con Podemos en Murcia o en el Ayuntamiento de Madrid", ha afirmado.

"Gobernará quien tenga la mayoría, no un voto más que otro"

Rivera considera que esa actitud de C's es "fundamental" para el "futuro de España", ya que "desde el centro se puede hacer ese trabajo sin criminalizar a nadie, mientras que desde los extremos se generarán bandos y una sociedad muy polarizada". Ciudadanos puede encabezar, bajo su punto de vista, esa opción de "una nueva era política que no criminalice a nadie, sino que lidere el cambio, siente en la mesa a todo el mundo y se vaya a unos Pactos de la Moncloa, a unos acuerdos de Estado del siglo XXI, y se planteen las reformas necesarias".

Y es que el próximo hemiciclo puede acabar resultando, a su juicio, "más apretado de lo que algunos piensan, con una horquilla de menos de 10 puntos de diferencia entre el mayor y menor votado". "A lo mejor vamos a una legislatura en la que tiene que haber un acuerdo de reformas, más que acuerdo de gobierno, y llevarlas a cabo con una mayoría amplia. Algunas encuestas ni siquiera dan posible un pacto a dos partidos, necesitas tres", ha sugerido.

Pero Rivera rechaza un tripartito de gobierno, sino que serían acuerdos para "mayorías parlamentarias", ya que en caso contrario "va a ser imposible gobernar" la próxima legislatura.

El dirigente ha avisado de que acude "a ese partido -las elecciones- dispuesto a ganar", ya que "la única manera de que las reformas se apliquen es que quien encabece ese gobierno lo tenga claro" y "no deje a nadie en la cuneta".

Preguntado sobre si, de no ganar, apoyará a la lista más votada desde fuera del Gobierno, Rivera ha recordado que "gobernará quien tenga la mayoría, no un voto más que otro". "Con un Congreso en el que quien gane tenga menos de un 30% de los votos, eso no es mayoría. Uno no puede gobernar con el 70% de la población de espaldas. Quien quiera gobernar tendrá que buscar acuerdos, consensos y hablar de todas esas reformas que Mariano Rajoy no ha hecho", ha explicado.

Rivera, en desacuerdo con la forma de presidir de Rajoy

De hecho, ha cargado duramente contra la figura del actual jefe del Ejecutivo y ha sugerido que las reformas que su partido propone "van en dirección contraria de Rajoy". "Rajoy va en dirección contraria de muchas de las reformas que Ciudadanos plantea y que son mayoritarias en la sociedad", ha añadido.

"La pregunta es: ¿si PP o PSOE ganan, estarían dispuestos a asumir una hoja de ruta de una nueva era política en España? ¿Y está Rajoy capacitado para abrir una nueva etapa? Yo creo que no. Rajoy viene diciendo por activa y pasiva que esto va bien, que del paro ya no habla nadie. Y yo creo que una nación no es solo su contabilidad. Es mucho más", ha criticado. Por ello, ha reconocido que ve "muy difícil, por no decir imposible, que quienes han defendido que esto es lo que quiere España vayan a asumir un giro de 180 grados en dirección contraria".

"Debo reconocer que me cuesta mucho pensar en Rajoy, en su forma de gestionar, ser y presidir, como un presidente que pueda asumir una hoja innovadora, moderna y reformista de España", ha afirmado.

Rivera augura en cualquier caso una "etapa apasionante" en una próxima legislatura que ha calificado de "reformista" y que, en el caso del debate soberanista catalán, se puede "reenganchar a una mayoría de catalanes al proyecto común" si se consigue "atajar la corrupción, renovar las instituciones, modernizar la economía y el modelo productivo y que revierta en la clase media y trabajadora". "Los independentistas piensan que la solución pasa por romper con España y Europa, y el PP que solo se trata de hacer cumplir la ley. Ciudadanos cree que se tiene que cumplir la ley, pero también hacer un plan de reformas para este país. Porque la ley nos une a todos, pero no es suficiente para reactivar la pertenencia a este proyecto común", ha concluido el líder de C's.