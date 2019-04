Aitor Esteban, sobre el Cupo vasco: "Se utiliza como pobre argumento político para captar un puñado de votos"

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha concedido en Espejo Público su primera entrevista tras la aprobación del Cupo vasco con una "abrumadora mayoría". El político vasco critica que se diga que se está financiando a su región y, sobre todo, está en desacuerdo con el término el 'cuponazo' vasco, como lo llama Albert Rivera.

No obstante, señala que tras la aprobación de este Cupo puede que se retoquen algunos impuestos, como el Impuesto de Sociedades, aunque ha insistido que esto no supone que se bajen los impuestos totales. "Estamos buscando un sistema que no penalice a las empresas, pero a la vez mantener la recaudación", matiza.

En cuanto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado el año que viene a cambio de que el Cupo vasco haya salido adelante, Esteban dice que ellos no están "en negociaciones" sino que el acuerdo forma parte del pacto de los presupuestos anteriores y se ha atrasado su aprobación hasta ahora.

Por ello, lamenta que "se quiere utilizar la excepcionalidad como batalla política entre partidos". A modo de ejemplo, indica que en el debate del Congreso no se habló del Cupo vasco, sino que se utilizó como "arma arrojadiza" entre partidos y como "pobre argumento político para captar un puñado de votos".