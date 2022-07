Aitana Mas estrena su cargo con un nuevo caso de abusos a menores que guarda paralelismos con el del exmarido de Oltra

A finales de junio Mónica Oltra anunciaba su dimisión como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, a pesar de su resistencia a dejar el cargo. Lo hizo por su imputación en el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Poco después, Compromís eligió a Aitana Mas, portavoz del grupo en las Cortes, como la sustituta de Oltra al frente de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana. De eso hace casi un mes, pero el fantasma de los abusos a menores tutelados no ha desaparecido.

Aitana Mas no cesará a los imputados

Mas ya anunció en su momento que su labor iba a consistir en desarrollar las políticas y defender el "enorme legado" que dejó su antecesora en el Ejecutivo autonómico. Muestra de su compromiso con Oltra, la actual responsable de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana ha decidido no cesar al resto de cargos imputados en la causa abierta sobre los abusos sexuales a tutelados: "He decidido mantener mi equipo. Es el momento de la justicia y una cuestión de ser respetuosos con los procedimientos judiciales y los tiempos que marcan. No seré yo quien haga de juez, como hacen ustedes", ha dicho la política. Entre los investigados se encuentra la directora territorial de Valencia, Carmen Fenollosa, y la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero.

Nuevo escándalo por abusos

Sin embargo, la recién nombrada vicepresidenta se enfrenta a una nueva denuncia por violación de menores tutelados. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el presunto delito sexual de un educador de un centro de menores de Valencia contra una joven de 17 años interna en ese mismo centro.

El caso ha saltado a la luz después de que la menor, que tuvo que ser hospitalizada por una crisis de ansiedad, confirmara que había sido víctima de una violación por parte de un monitor. Tras presentar la denuncia se activó el protocolo y la joven fue examinada por un médico forense, quien halló lesiones compatibles con una agresión sexual.

El educador, al igual que ocurrió con el exmarido de Oltra, solo se ha visto obligado a alejarse de forma temporal del centro, aprovechando su periodo de vacaciones.