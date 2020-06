Aguirre reta a Ahora Madrid a encontrar una mentira suya en 33 años de vida política

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido este martes en el primer Pleno de la semana que "el político que miente debe dimitir" y ha retado a que encuentren una mentira suya en 33 años que lleva en la vida política.

Aguirre ha esgrimido en el Pleno que la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, "mintió cuando dijo que no estaba en el asalto a la capilla" de la Universidad Complutense, lo que le ha llevado a criticar a la alcaldesa, Manuela Carmena, por contestar a un periodista en rueda de prensa que la pregunta sobre la supuesta participación de la edil no era procedente.

"En mi vida no he visto una reacción tan autoritaria. Espero que no me quite la palabra en el Pleno por considerarla no procedente", ha declarado.

La popular ha insistido en que Maestre "debe dimitir por un delito contra los sentimientos religiosos", incluido en el código ético de Ahora Madrid como motivo de dimisión, en palabras de la edil.

"La sentencia y el desarrollo del juicio demuestran que ha mentido y un político no puede mentir. No es compatible", ha manifestado, lo que ha sido contestado con aplausos desde la bancada de Ahora Madrid.

"El político que miente debe dimitir", ha insistido. "¡Dígame usted cuándo he mentido yo!", ha exclamado dirigiéndose a Ahora Madrid retándoles a buscar en la hemeroteca para dar con una mentira suya en los 33 años que lleva en política.