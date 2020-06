Aguirre: "La mentirosa, la trolera Maestre, distingue entre escraches buenos y malos"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha llamado este lunes "mentirosa" y "trolera" a la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, y le ha afeado que distinga "entre escraches buenos y malos".

Así lo ha trasladado Aguirre a los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada este lunes en la Casa de Cisneros. "La señora Maestre, la mentirosa Maestre, la trolera Maestre, distingue entre escraches buenos y malos; yo les llamo agresiones, intimidaciones y acosos. Todos son malos, no hay buenos y malos", ha contestado la popular al ser preguntada por el hecho de que el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, declare este lunes por la denuncia presentada por CPPM por haber llamado "fascistas" a policías tras una concentración en Plaza de la Villa.

"El del señor Barbero era malo (en alusión al término escrache) pero el que ellos, Pablo Iglesias y ella, le hicieron a Rosa Díez en la Universidad Complutense era bueno y el de Cristina Cifuentes era bueno porque en aquella época no se dejaba hablar", ha criticado Aguirre.

En este sentido, la líder del PP en el Consistorio ha trasladado que, a su juicio, la presidenta regional "contestó muy bien" a la diferencia entre su "escrache y de Barbero" al indicar que la diferencia era que uno llevaba escolta y otro no. "Hoy -el concejal- tendrá que responder porque llamar fascistas es un insulto", ha dicho.

Por su parte, la portavoz del Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha incidido en que "uno no puede hacer ojo por ojo y diente por diente" en materia de escrache y menos cuando se es concejal de Seguridad. " No me parece justo", ha señalado.