El TC admite el recurso del PP sobre la renovación y rechaza apartar a González-Trevijano y Narváez

Tras una mañana intensa de debate el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso presentado por el PP contra la reforma del sistema de elección de los dos candidatos al TC que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esta forma ha rechazado por seis votos a cinco las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra los magistrados Pedro José González-Trevijano Sánchez y Antonio Narváez Rodríguez "por falta de imparcialidad".

Sobre la cuestión se ha pronunciado el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que ha denunciado que el TC "está vulnerando no sólo el artículo 66 de la Constitución, la inviolabilidad de las Cortes Generales, sino su propia jurisprudencia". "Es increíble", ha advertido.

Desde Podemos también han lamentado la decisión del pleno. "Es muy mala señal, todo indica que el ala derecha del TC tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria".

Vox y Cs contra el "asalto" al TC

En las últimas horas Vox ha seguido los pasos de los 'populares' y ha registrado "un veto en el Senado para evitar el asalto del Gobierno al Constitucional y la rebaja de los delitos de sedición y malversación". Para la formación que dirige Santiago Abascal las enmiendas para reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional son "manifiestamente inconstitucionales" y suponen "uno de los atropellos más inadmisibles de los anales del parlamentarismo español".

De igual forma desde Ciudadanos han acordado "frenar por todos los medios y en todas las instituciones la maniobra de Sánchez con la sedición, la malversación y el asalto al TC".

Feijóo apunta al Gobierno

Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la maniobra para "interferir la independencia del máximo órgano" es algo que "no tiene precio". "Interferir en la independencia del Constitucional a través del TC no tiene precio y cambiar las normas penales simplemente para que tus socios no cumplan las sentencias del Supremo tampoco", ha criticado.