Ada Colau considera que puede ser una buena alcaldesa: "La idea me ilusiona"

En un escrito que ha colgado en su página de Facebook, la líder de Barcelona en Comú explica: "la palabra alcaldesa me impone respeto. Cuando empezamos la aventura de crear una candidatura ciudadana y me preguntaban si me veía como alcaldesa, me costaba encontrar la respuesta". "No podía decir 'sí' sin matizarlo con unos cuantos peros: 'no tengo un interés personal', 'no quiero dejar de ser quien soy', 'sólo si hay detrás un fuerte movimiento ciudadano' ... con el tiempo he ido interiorizando los peros. Ya no necesito expresarlos, porque los doy por hechos", confiesa la que será primera alcaldesa de Barcelona.

Colau también expresa que ha ido "interiorizando que puedo ser una buena alcaldesa y que la idea me ilusiona, al tiempo que me llena de una enorme sensación de responsabilidad".

Tras explicar que el próximo sábado día 13 "habrá una ceremonia formal, protocolaria, de la que saldré con un título, con un cargo". Colau promete que saldrá del acto "con las mismas ideas y las mismas ganas que he tenido siempre de transformar la sociedad para mejorar la vida de la gente". "No me harán alcaldesa la 'faja', la 'vara', o los titulares del día siguiente. Me hará alcaldesa la gente de esta ciudad", asegura la líder de BComú, que acaba su escrito invitando a los ciudadanos a acudir a la plaza Sant Jaume el próximo sábado.

"Te invito personalmente desde aquí a que vengas a la plaza ese día, a celebrar una victoria colectiva sin precedentes, pero también porque sabemos que estos 4 años cuanta más gente haya empujando desde fuera, más fuerza tendremos dentro", concluye la futura alcaldesa.